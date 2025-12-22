Los ocho quintos premios del la Lotería de Navidad 2025, muy repartidos por toda España

Administración El Búho de Oro vende una serie del número 60.649, agraciado con el segundo de los ocho quintos premios del Sorteo de Navidad. - EUROPA PRESS

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los ocho quintos premios que ha repartido el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad 2025 ha regado España de millones y dejado anécdotas como el de una lotera de Granada que ha vendido dos de los números o la jubilación soñada de otra de ellas en la provincia de Jaén. Estos quintos, dotados con 60.000 euros a la serie, se han extendido durante todo el Sorteo, ya que el más madrugador ha aparecido a las 10.34 horas mientras que el octavo y último ha cerrado los premios grandes a las 13.27 horas.

23.112

El primer quinto premio, el 23.112, ha regado 16 provincias (Teruel, Zaragoza, Granada, Vizcaya, Cáceres, Barcelona, Cantabria, Ciudad Real, Guipúzcoa, Gerona, Lérida, Madrid, Murcia, Salamanca, Valencia y Baleares). En especial, ha regado el municipio turolense de Andorra, que cuenta con 150 series en su administración número 1. Zaragoza capital también cuenta con 20 series y Granada capital, con 10.

Así, la titular de la Administración número 30 de Granada, situada en el Carrefour de Armilla, se ha confesado "contenta" e "ilusionada" tras haber repartido 600.000 euros. Es un número al que están abonados varios de sus clientes habituales y una empresa de Galicia, a la que también se ha ido un pellizco.

Pescados Elías, la pescadería y tienda de alimentación de la localidad turolense de Albalate del Arzobispo, también ha repartido unos 3 millones de euros en décimos y participaciones de diez euros del número 23.112, que ha adquirido en la Administración número 1 de Andorra (Teruel), conocida como 'Minerín'. Juan Carlos Elías, el propietario del establecimiento, ha indicado a Europa Press, que "la gente está como loca".

Mientras, el propietario de la Administración 'El Cachirulo' de Zaragoza, Javier Sanz, ha contado, en declaraciones a Europa Press, que se ha enterado de la noticia por los medios de comunicación, cuando ha recibido la llamada de un periodista. "Nos pone muy contentos, porque nos gusta repartir alegría a la gente", ha recalcado.

60.649

El número 60.649 ha resultado agraciado con el segundo de los ocho quintos premios y ha recaído sobre todo en Roquetas de Mar (Almería), Málaga, Pontevedra y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), y en menor medida en municipios de Alicante, Álava, Asturias, Badajoz, Barcelona, Cantabria, Cuenca, Huesca, Madrid, Ourense, Pontevedra, Sevilla, Zarazoga, Sevilla, Toledo, Cáceres, Valladolid, Cádiz.

Por ejemplo, la administración 'La buena estrella' de Roquetas de Mar (Almería) ha repartido varias series, del que disponía 45 billetes para despachar en la ventanilla y desde su web. "No sabemos si habrá habido algo de devolución, tenemos que comprobarlo, pero si ha habido algo será un billete o dos", ha explicado a Europa Press la responsable de la administración, Marisa Pintor.

77.715

El número 77.715 ha resultado agraciado con el tercero de los ocho quintos premios. Este número, aunque muy repartido, ha recaído sobre todo en Aranda de Duero (Burgos) y Zaragoza, con 60 series cada una, pero también ha dejado un buen pellizco en Elda (Alicante), con 38 series, San Lorenzo de El Escorial (Madrid), con 13; Fisterra (A Coruña), con 8,4; y Villanueva de la Serena (Badajoz), con 5.

En menor medida, el número se encuentra en otras administraciones de Madrid, Navarra, Badajoz, Guadalajara, Baleares, Palencia, Cáceres, Alicante, Guipúzcoa, Murcia, Valencia, Alicante, Almería, Asturias, Barcelona, Vizcaya, Cádiz, Huelva, Huesca, Jaén, Las Palmas, Lugo, Málaga, Navarra, Pontevedra, Sevilla, Santa Cruz de Tenerife y Valencia.

La propietaria de Pollería Olga, Olga Romeo, ha llevado la suerte al Mercado Central de Zaragoza este lunes. En su establecimiento se han vendido 600 decimos del número 77.715, que repartirán 3,6 millones de euros entre su clientela. "Estamos muy contentos porque el premio está muy repartido", ha indicado en declaraciones a Europa Press.

El 77.715 ha dejado también alegría en el barrio obrero de Los Manantiales de Guadalajara, donde se ha vendido al menos una serie completa, y al menos varios décimos en la localidad de Brihuega. María de los Ángeles Tejedor, junto a sus hijas, no podían contener la alegría. "Hemos oído el número de fondo y nos ha empezado a sonar muchísimo. En cuanto lo hemos comprobado, hemos saltado de alegría y la verdad, hemos dejado un poco a la gente para celebrarlo todos juntos", ha reconocido entre risas.

25.412

El número 25.412 ha resultado agraciado con el cuarto de los ocho quintos premios. Este número ha regado sobre todo Málaga, con 137 series en la administración número 14, y Madrid, con 54 series en la administración 288, pero también ha llegado en menor medida a otras administraciones de Almería, de nuevo Madrid, y de las provincias de Salamanca, Sevilla, Zaragoza y Granada.

Concretamente, desde el centro comercial Vialia, en la estación de tren de Málaga capital, se han repartido más de 8 millones de euros entre los viajeros y los abonados a este número, como es el caso de un colectivo benéfico en Mallorca. Así lo ha explicado José Manuel Cuberos, administrador de este local desde hace 15 años, en declaraciones a Europa Press.

61.366

El número 61.366 ha resultado agraciado con otro de los ocho quintos premios y ha ido casi íntegro para Madrid, a la administración 433 (Carretera de Canillas, 60), con 188 series; aunque administraciones de Albacete, Barcelona, Granada, Jaén, Salamanca, Valencia, Valladolid, Zamora u Orense, cuentan también con una serie.

Rosa Ruiz, que regenta la Administración número 30 de Granada, situada en el Carrefour de Armilla, ha vuelto a repartir suerte con este quinto premio, que ha dejado 60.000 euros entre sus clientes. Ello se suma a los 600.000 euros que ha distribuido con la venta del 23.112. "Les va a venir muy bien para pasar las Navidades", ha relatado a Europa Press.

Por su parte, Nieves Quesada, que regenta la Administración de Loterías Juanito, en Hulema (Jaén) desde hace 37 años, va a tener su jubilación soñada. "Esta es mi última Navidad vendiendo lotería, porque me jubilo, y tenía ganas de despedirme con un buen premio", ha destacado tras vender "en ventanilla" diez décimos sueltos.

94.273

El número 94.273 ha resultado agraciado con el sexto de los ocho quintos premios. Este número ha regado la localidad de Monzón (Huesca), con 156 series; y Torrejón de Ardoz (Madrid), con 40 series en la administración número 2 y otra en la administración número 12. También ha llegado 1 serie hasta la administración número 1 de Alcañiz (Teruel).

La Administración número 1 de Monzón, 'La Alegría', no ha vendido todos los décimos, pero están "muy repartidos" en la zona. Una empleada, Sonia Carreras, ha destacado, en declaraciones a Europa Press, la "felicidad" que han sentido al saber que habían entregado el premio.

41.716

El número 41.716 ha resultado agraciado con el séptimo de los ocho quintos y ha recaído en varias administraciones de Madrid capital, especialmente en la 240 (Avenida de la Albufera( con 80 series) y en Doña Manolita (Carmen, 22) y la administración 125 (Narváez, 13), con una serie en cada una. Además, otras 60 series han ido al municipio madrileño de Arganda del Rey. En total, en Madrid se han repartido 8,5 millones. En Segovia, la administración número 8, contaba con 30 series.

18.669

Finalmente, el 18.669 ha resultado agraciado con el último de los ocho quintos premios del Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad, dotado con 60.000 euros a la serie. Este número ha recaído sobre todo en Alcoy (Alicante), cuya administración número 3 llevaban 160 series, y ha repartido 9,6 millones, mientras que en la administración número 1 de Las Torres de Cotillas (Murcia) llevaban 25 series. Además, en San Vicente del Raspeig, también en Alicante, llevaban 5 series y en Algemesí (Valencia), 1 serie. Junto con las regiones levantinas, la administración número 26 de Granada cuenta con 7 series.