La octava tabla del sorteo de Navidad 2025 reparte el segundo cuarto premio

MADRID 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La octava tabla del sorteo extraordinario de Navidad 2025 ha repartido el segundo cuarto premio, dotado con 200.000 euros a la serie (20.000 euros al décimo), que ha sido para el 25.508.

Los niños de la Residencia de San Ildefonso Rosario Martínez García y Matías Martínez García han sido los encargados de cantar número y premio, respectivamente, acompañados por Dylan Sánchez Núñez y Judith Sañaba Mangue Ondo, que han extraído las bolas.

A las 12:36 horas, en el primer alambre, apenas un minuto después de empezar la octava tabla, Matías ha tapado el alambre indicando que había premio. Se trataba del segundo cuarto, para el 25.508, y los pequeños se han dirigido a la mesa de presidencia cantando emocionados.

El resto de la tabla ha continuado sin incidentes, con alguna pausa para que los niños bebieran agua, entre los aplausos del público y repartiendo pedrea.