¿Qué ocurre si se canta mal un número?: La Lista Oficial de Premios es el único resultado válido

Un hombre mete las bolas con los premios en el bombo de la lotería durante la celebración del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad 2025, en el Teatro Real, a 22 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El único resultado válido del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad es el que aparece en la Lista Oficial de Premios y, correlativamente, en los registros del Sistema Informático Central de SELAE, como recuerdan desde Loterías y Apuestas del Estado (LAE).

De este modo, como precisa LAE, si en la Lista Oficial de Premios no figura como premiado un número, ninguna reclamación de premio sobre este puede ser estimada.

El reglamento de Loterías, consultado por Europa Press, detalla que durante todo el Sorteo un equipo de medio centenar de personas trabaja para obtener la lista oficial mediante un proceso controlado en todos sus extremos. Dada la dinámica del Sorteo, que incluye el mantenimiento de elementos tradicionales de hace más de 200 años, puede darse que un número concreto haya sido cantado erróneamente.

Los posibles errores son revisados en las distintas verificaciones que se realizan durante y una vez finalizado el Sorteo, por lo que la única información válida para el pago de premios es la contenida en la Lista Oficial de Premios, como reitera Lotería.

Durante el desarrollo del Sorteo, y según se retiran las tablas recién cantadas por los niños y niñas, la mesa auxiliar --compuesta por personal de SELAE-- comprueba que todos los números y premios que figuran en la misma coinciden con los listados informáticos provisionales de premios que se van elaborando en una sala informatizada de una de las sedes de SELAE.

Asimismo, en el propio Teatro Real se dispone también de otra sala informatizada para llevar a cabo esta tarea. En caso de no coincidencia, la lista provisional es rectificada.

TABLAS SIEMPRE EN EL ESCENARIO Y A LA VISTA DEL PÚBLICO

Cuando se completa una tabla, a continuación se comprueban por la mesa de la presidencia --que incluye un fedatario público-- los premios mayores cantados en dicha tabla y, delante de todos sus miembros, se cierra con un candado de forma que no se puedan manipular las bolas contenidas en la misma. Por ello, en todo momento, las tablas están sobre el escenario y a la vista del público presente en el Teatro.

Una vez que acaba el Sorteo, se vuelven a contrastar todos los premios y números que componen todas las tablas, punteando los miembros de las respectivas mesas presidenciales los listados informáticos que han sido verificados y rectificados, previamente, por la mesa auxiliar.

Una vez revisadas las tablas en el escenario, se realiza la confección de la lista de premios en el Teatro Real, donde un equipo de 14 personas repasa de nuevo las bolas de premios y números contenidas en las tablas. Finalmente, en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre se realiza una última revisión y se elabora la Lista Oficial de Premios.

Dicha lista se edita y distribuye la tarde del día 22 de diciembre a los puntos de venta y medios de comunicación, para que todos los ciudadanos puedan comprobar los resultados oficiales, que también están disponibles en la web oficial de SELAE.