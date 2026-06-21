La ola de calor continuará este lunes con temperaturas de hasta 42ºC en zonas del Ebro y avisos en 14 comunidades

Varias personas caminan por las calles de la ciudad, a 17 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ola de calor que arrancó este domingo continúa este lunes con una situación de estabilidad y entrada de aire cálido del sur que mantendrá las temperaturas extremas en gran parte de la Península y Baleares, llegando a alcanzarse temperaturas de hasta 42ºC en zonas del Ebro, y estarán activos avisos por calor en 14 comunidades, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

En concreto, el País Vasco estará en aviso rojo por temperaturas altas --entre 40 y 42 grados-- a partir de las 13:00 horas. También se activará el aviso naranja en Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Extremadura, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja. Asimismo, se activará el nivel amarillo por calor en Asturias, Galicia y la Comunidad Valenciana, así como por tormentas en Asturias, Cantabria y Castilla-La Mancha.

Las temperaturas máximas seguirán en ascenso en el cuadrante nordeste y en el Cantábrico, con valores que podrían alcanzar los 40-42 grados en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, pudiendo superarse de manera local los 42 grados. En el interior del País Vasco y Cantabria los termómetros podrían también rozar o superar esa cota.

Se esperan además 34-36 grados en el interior de Galicia, la meseta Norte y Baleares, y 38-40 grados en amplias zonas del cuadrante suroeste y el Cantábrico oriental. En la meseta Norte los valores se moverán entre los 37 y los 39 grados, y en la meseta Sur, interiores del sureste peninsular y Baleares, entre 37 y 40 grados.

De nuevo se prevén noches tropicales, con mínimas por encima de los 20 grados, e incluso noches tórridas, con mínimas superiores a los 25 grados, en algunas zonas del centro-sur, el suroeste, el valle del Ebro, Baleares y los litorales mediterráneos.

Respecto a las mínimas, también subirán ligeramente, de forma más notable en el tercio norte, mientras que en el tercio occidental peninsular y puntos del área cantábrica se esperan descensos ligeros, aunque los valores seguirán siendo altos.

Sin embargo, de madrugada podrían registrarse chubascos con tormentas en los litorales atlánticos de Galicia y por la tarde se esperan nubes de evolución en zonas del centro peninsular, sin descartar tormentas aisladas con rachas muy fuertes. En el norte se prevé la formación de tormentas con chubascos que pueden ser fuertes y acompañadas de granizo en el Cantábrico occidental y en los Pirineos. Es probable también que se produzcan tormentas secas en zonas de montaña y de la meseta Sur con rachas muy fuertes.

En el resto del territorio predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con nubosidad de tipo alto en la Península. Se esperan nubes bajas matinales en el litoral cantábrico occidental y Galicia, así como brumas y bancos de niebla matinales en los litorales gallegos y el Cantábrico occidental. Asimismo, una calima débil afectará a la Península y Baleares.

En cuanto al viento, soplará flojo de componente sur en la Península, mientras que en el litoral mediterráneo y Baleares predominará flojo del este o noreste, con intervalos moderados en el litoral sureste. En Galicia soplará del noroeste y en el litoral cantábrico predominarán las brisas, siendo flojo en ambas zonas.

Por su parte, en Canarias el alisio será, en general, moderado, con cielos nubosos en el norte de las islas a primeras horas y poco nuboso o despejado en el sur. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos en el archipiélago.