Omella defiende la reparación a las víctimas de abusos: "Queríamos responder y hemos respondido"

El cardenal arzobispo de Barcelona Juan José Omella. - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, que fue presidente de la Conferencia Episcopal Española entre 2020 y 2024, ha defendido que la Iglesia española ha "respondido" en cuanto a la reparación y acompañamiento a las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesial.

"Tenemos que mirar a la víctima para que su herida vaya sanando. Y eso exige esa reparación, ese acompañamiento, esa mirada de cariño y de ternura que no han encontrado. Yo creo que eso lo hemos aprendido. Queríamos responder y hemos respondido", afirma en una entrevista publicada por la Conferencia Episcopal Española (CEE), en el marco del 60 aniversario de la institución.

Durante la presidencia de Omella, la CEE encargó en 2022 una auditoría independiente sobre la gestión de los casos de abusos. El arzobispo de Barcelona reconoce el sufrimiento que esta realidad ha causado y afirma que no se puede ocultar ni minimizar, según recoge la CEE.

"El tema de los abusos nos ha hecho sufrir, nos hace sufrir a todos. Y eso es un escándalo. Cuando la dignidad de cada persona humana está herida, y más de los frágiles y débiles, como son los pequeños o los discapacitados, te duele mucho. Hay que afrontarlo y sobre todo mirar a las víctimas", subraya.

Por otro lado, comenta que, como presidente de la Conferencia Episcopal, tuvo reuniones con el Gobierno de diferentes temas que afectan a la Iglesia, donde manifestó su colaboración. "Como creemos que nuestro pensamiento es válido, queremos ofrecerlo a la sociedad. Por eso yo creo que los cristianos tienen que estar en todos los ámbitos sociales", defiende.

Asimismo, destaca que la Iglesia estuvo presente en la crisis humanitaria durante la guerra de Ucrania, iniciada en 2022, que el prelado vio "primero con asombro y luego con dolor".

El cardenal Juan José Omella recuerda la cercanía de la Iglesia española a la comunidad ucraniana, las oraciones por la paz y las iniciativas de ayuda material y de acogida.

Ante la guerra, señala que la Iglesia está llamada a responder con fraternidad y estar cerca de los que sufren. "Esta es la iglesia: se asombra, reza y procura estar cerca y caminar con esa gente que nos necesita", destaca.

Omella también evoca las primeras semanas de pandemia, recién elegido presidente, cuando toda España estuvo confinada y recuerda la soledad de tantas personas y los "problemas psicológicos que creó esa soledad, ese no poder compartir". Sí bien, añade que en ese sentimiento de aislamiento "afloraron muchas preguntas que están en el corazón del ser humano". "Estamos hechos para amar, para relacionarnos", afirma.

Otro de los ejes de su presidencia fue la puesta en marcha de las estructuras de la Conferencia Episcopal, que tienen entre sus objetivos simplificar su organización y avanzar en una mayor participación y sinodalidad. En este contexto, destaca la importancia del Congreso de Laicos Pueblo de Dios en salida, celebrado en febrero de 2020, y reivindica el papel de todos los bautizados en la misión de la Iglesia.

"Los laicos son el alma, son la base de la Iglesia. Y al servicio de ese Pueblo de Dios, que son los laicos, están el ministerio sacerdotal, están los religiosos, están todos. Y todos formamos esa comunidad, esa familia. Pero la base es el bautismo, el de todos", apunta.

También invita a mirar la realidad "desde los ojos de los pobres" y atender a quienes más sufren.