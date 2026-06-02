La OMM insta a prepararse para un episodio de El Niño "fuerte" tras el verano, que dejará sequías y lluvias intensas

Archivo - Los restos del antiguo pueblo de Peñarubia han quedado al descubierto por la ausencia de agua en el embalse de Guadalteba a causa de la extrema sequía , a 3 de febrero de 2024 en Málaga, Andalucía, (España). - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), Celeste Saulo, ha instado este martes a prepararse para un episodio de El Niño "potencialmente fuerte" después del verano, que "exacerbará las sequías, potenciará las lluvias intensas y agravará el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano", en distintas partes del planeta.

"Tenemos que prepararnos para un episodio de El Niño potencialmente fuerte, que exacerbará las sequías, potenciará las lluvias intensas y agravará el riesgo de olas de calor tanto en tierra como en el océano. El episodio más reciente de El Niño, ocurrido en 2023/2024, fue uno de los cinco más intensos de los que se tiene constancia y contribuyó a las temperaturas mundiales sin precedentes que se registraron en 2024", ha explicado.

De acuerdo con una nueva edición del boletín de la OMM El Niño/La Niña Hoy, hay una probabilidad del 80% de que se instaure un episodio de El Niño entre junio y agosto. Este porcentaje crece hasta cifras cercanas o superiores al 90% hasta noviembre. Aunque existe "cierta incertidumbre" sobre cuándo se producirá el apogeo del episodio, la mayoría de los modelos sugieren que será un evento por lo menos moderado, aunque posiblemente llegue a ser de fuerte intensidad.

Según ha explicado la Agencia Estatal Meteorológica (AEMET) este martes en 'X', a España este fenómeno "no le afecta tanto". "No hay una correlación clara y directa entre la ocurrencia de El Niño y efectos en nuestro país. Los patrones atmosféricos que rigen el tiempo en el entorno de la Península Ibérica son muy variados", ha indicado.

A lo largo de varios mensajes, el organismo estatal ha detallado que El Niño es una de las fases de un fenómeno atmosférico más complejo, El Niño-Oscilación del Sur (ENOS). Cuando se da uno de los episodios de El Niño, las aguas superficiales del Pacífico ecuatorial sufren un calentamiento mayor del habitual al debilitarse los vientos alisios.

Al trasladarse a la atmósfera, esto altera los patrones habituales y puede provocar sequías en determinadas zonas del planeta e inundaciones en otras. "Genera efectos importantes en áreas del planeta incluso muy alejadas de donde tiene lugar el fenómeno. En unas zonas, como Australia o el Sahel, provoca fuertes sequías; en otras, como el sur de EEUU o el norte de América Central, da lugar alluvias torrenciales", ha indicado.

En España, AEMET ha indicado que algunos estudios sugieren que puede haber cierta correlación entre finales de otoños y comienzos de inviernos más lluviosos y ocurrencia de 'El Niño'. Sin embargo, ha recalcado que esto no siempre es así y que no siempre que hay un otoño o invierno lluviosos coincide con el desarrollo de un episodio de El Niño.

En lo que se refiere a las temperaturas para el trimestre estival en España, lo más probable es que El Niño no tenga apenas influencia, pues estará en su fase incipiente y, de todos modos, el clima está modulado por otros muchos factores. Aún así, ha recordado que de acuerdo con una reciente predicción del organismo estatal, lo más probable es que los próximos tres meses sean más cálidos de lo normal.

Los tercios norte y este de la Península y Baleares tienen más posibilidades de registrar valores más altos de los habituales. Aún así, ha incidido en que aunque predominen episodios de calor intenso, también podrá haber períodos con temperaturas más suaves.

"En resumen: el Niño es un fenómeno cíclico que tiene consecuencias devastadoras en muchas zonas de la Tierra. A España, afortunadamente, no le afecta tanto. Su adversidad puede verse reforzada por el calentamiento de fondo asociado al cambio climático antropogénico", ha indicado.