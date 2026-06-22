Once personas murieron en las carreteras este fin de semana, entre ellas, 5 motoristas y 1 peatón

Archivo - Decenas de vehículos durante la operación salida del puente de mayo, en la A-4, a 30 de abril de 2026, en Madrid (España). La DGT estima más de seis millones de desplazamientos de largo recorrido durante el puente de mayo, con alta circulación h - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

Once personas murieron este fin de semana en las carreteras españolas a causa de once siniestros mortales, según el balance de siniestros mortales de la Dirección General de Tráfico (DGT).

De los once fallecidos este fin de semana, seis eran usuarios vulnerables: cinco motoristas y un peatón.

Por tipo de vía, diez de los siniestros han ocurrido en carreteras secundarias y uno en autopista o autovía. Entre los siniestros ha habido cuatro salidas de la vía, cuatro colisiones y un atropello a peatón.

La siniestralidad ha tenido lugar en Burguillos del Centro (Badajoz), Hornachuelos (Córdoba), Cuenca (Cuenca), Fuente el Saz de Jarama y Móstoles (Madrid), Tudela (Navarra), Tejeda (Las Palmas), Castel de Cabra (Teruel), Peñafiel (Valladolid) y Sopuerta (Vizcaya).

En el acumulado anual hasta el 21 de junio se llevan contabilizados 464 fallecidos, 104 en lo que va de junio. En ese mismo mes de 2025 murieron en las carreteras 91 personas.