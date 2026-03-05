ONG esperan que el TJUE reconozca la "obligación" de Bruselas de fijar un calendario para prohibir jaulas en ganadería. - END THE CAGE AGE

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La coalición 'End The Cage Age' e Igualdad Animal han transmitido este jueves su esperanza de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) reconozca la "obligación" de la Comisión Europea de fijar un calendario para prohibir el uso de jaulas en la ganadería industrial. Así se han expresado después de que el TJUE haya celebrado una audiencia oral sobre el recurso presentado por el Comité de Ciudadanos promotor de 'End the Cage Age' contra la Comisión por su falta de acción legislativa en este aspecto.

La Iniciativa Ciudadana Europea 'End the Cage Age' reunió en 2021 más de 1,4 millones de ciudadanos y fue respaldada por una coalición de 170 asociaciones. En respuesta, la Comisión Europea se comprometió a presentar una propuesta legislativa para prohibir el uso de jaulas antes de 2023. Según recuerda Igualdad Animal, este es un compromiso que el Ejecutivo europeo aún no ha cumplido.

En marzo de 2024, el Comité de Ciudadanos promotor de 'End the Cage Age' presentó el recurso, que está liderado por CIWF. Durante la audiencia de hoy, los abogados que representan al Comité y las asociaciones admitidas como 'coadyuvantes' --Eurogroup for Animals, Animal Equality y LAV-- "han presentado ante el tribunal pruebas que apoyan la causa de los 300 millones de animales que aún se crían en jaulas cada año en la Unión Europea (UE)", según ha señalado la coalición.

Fuera del Tribunal, el Observatorio de Bienestar Animal, AnimaNaturalis, Eurogroup for Animals, Animal Equality, Animal Law Italia, CIWF, Essere Animali, LNDC Animal Protection y LAV han sido algunas de las organizaciones presentes en una concentración que se ha llevado a cabo "para dar voz a los animales y a la ciudadanía que apoya la prohibición de las jaulas en la cría industrial y para pedir al Ejecutivo europeo que actúe con ambición y rapidez".

Tras la audiencia, la portavoz del Comité promotor de la Iniciativa Ciudadana, Annamaria Pisapia, ha señalado que la sentencia sobre este recurso no solo es fundamental para la protección de los animales de granja "sino también para la democracia". "Es la primera vez que se pide a la Comisión que responda por no haber cumplido un compromiso adquirido en respuesta a una iniciativa ciudadana europea", ha destacado.

Desde la coalición 'End the Cage Age' esperan que el Tribunal reconozca que la Comisión "de publicar un nuevo calendario claro y transparente para la presentación de propuestas". "Por el bien de los animales, que llevan demasiado tiempo esperando respuestas, pero también por la confianza de los ciudadanos en la democracia participativa", han recalcado.

Por su parte, el vicepresidente de Igualdad Animal para Europa, Matteo Cupi, ha puesto en valor que el TJUE ha tomado el asunto "muy en serio". "Esperamos que reconozca la obligación de la Comisión de publicar un nuevo calendario claro y transparente para la presentación de propuestas", ha señalado.