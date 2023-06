ONG LGTBI+ llaman a "plantar cara" a la "involución de derechos" en las calles durante el Orgullo y en las urnas el 23J

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La entidades organizadoras de la manifestación del Orgullo 2023, la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y el Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid (COGAM), han advertido de la "involución de derechos" internacional que se está produciendo y que, a su juicio, amenaza a España. Y es por ello que han llamado a "plantarle cara" saliendo a la calle en el Orgullo, el próximo 1 de julio, y en las urnas el 23 de julio.

La presidenta de la FELGTBI+, Uge Sangil, ha explicado que las personas del colectivo y sus aliadas saldrán a la calle en Madrid en esta edición tras una pancarta con el lema 'Por nuestros derechos, por nuestras y vidas y con Orgullo', para "defender los derechos conquistados" y "hacer frente a quienes quieren" meter al colectivo "en el armario".

Sangil ha llamado a mirar a países como Hungría, Polonia o Italia, en donde, según ha denunciado, se están recortando derechos a las personas LGTBI+ y ha advertido que en el caso de España no les van a dejar pasar. "No les vamos a dejar pasar. No nos callaremos porque nuestras vidas están en juego y, aunque nos tiren a una papelera, somos resilientes y saldremos de ello", ha declarado.

Y en este sentido, durante la rueda de prensa de presentación del Orgullo 2023, la presidenta de la FELGTBI+ , pide defender estos derechos también en "las urnas el próximo 23J".

UN CAMBIO DE TENDENCIA POLÍTICA

De forma similar ha hablado el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, quien ha recordado que "los derechos se conquistan pero no están grabados en piedra" y ha pedido al colectivo "que al ir a las urnas tenga en cuenta quién está del lado de los derechos LGTBI+". "Y es que, estamos viviendo un momento en el que se está produciendo un cambio de tendencia política que puede poner en riesgo nuestras vidas", ha señalado.

El lema de la manifestación se ha modificado con respecto al anunciado inicialmente hace semanas debido a la instalación de una lona por parte de Vox, en el centro de Madrid, en la que se ve una mano con una pulsera de España tirando a la papelera logos como el del movimiento feminista, la Agenda 2030 y el partido comunista, además de la bandera independentista y la bandera LGTBI y trans, bajo el lema "decide lo que importa". En un principio, el Orgullo 2023 iba a reivindicar la diversidad familiar.

PRIMER ORGULLO EN CAMPAÑA ELECTORAL

Esta modificación pone en evidencia una de las peculiaridades del Orgullo de este año, que ha destacado el coordinador general de Mado-Madrid Orgullo, Juan Carlos Alonso, y es que "por primera vez en la historia" esta celebración se produce "en plena campaña electoral". También es la primera vez, según ha indicado, que se produce a las puertas del inicio de una presidencia española de la UE.

Con este escenario, según Alonso, el enfoque que le ha dado al Orgullo es "europeista de defensa y reivindicación de los derechos del colectivo". Pero también se hablará de "solidaridad" con Ucrania y de la situación del colectivo en este país en donde, según ha explicado, se ha discriminado a las mujeres trans, que fueron excluidas cuando se permitió a las mujeres salir del país por el conflicto; o no se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, por lo que las parejas homosexuales no tienen sus derechos reconocidos en el caso de que una de ellas sea víctima de guerra.

"En estas situaciones vive el colectivo de Ucrania, también vive el colectivo de Europa del Este. Y de todo esto también vamos a hablar en el Orgullo", ha explicado, en relación a otras actividades que se celebran durante la celebración del Orgullo, más allá de la manifestación.