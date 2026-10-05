ONU-Habitat reclama medidas urgentes para garantizar una vivienda adecuada

Celebración del Día Mundial del Hábitat 2026, en Muscat (Omán). - ONU-HABITAT

MADRID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Habitat) ha reclamado este lunes medidas urgentes para abordar una crisis mundial de la vivienda que afecta a cerca de 3.400 millones de personas en todo el mundo.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Hábitat, que se celebra esta año en la ciudad de Muscat (Omán), la directora ejecutiva de ONU-Habitat, Anacláudia Rossbach, ha subrayado que "la vivienda adecuada no es un lujo", sino un "fundamento de una vida digna y de unas ciudades sostenibles".

Por ello, ha pedido que la vivienda sea tratada como "una prioridad pública, junto con el suelo y los servicios básicos", así como una mayor inversión en las comunidades y una mayor cooperación entre los distintos niveles de gobierno, el sector privado y la sociedad civil.

Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha reclamado una acción coordinada de los gobiernos nacionales y locales, alianzas más sólidas y un mejor uso de los datos, así como una financiación que permita a los países en desarrollo invertir a gran escala en vivienda.

También ha destacado los beneficios más amplios de invertir en vivienda adecuada y transformar los asentamientos informales para reducir la pobreza y la desigualdad, reforzar la resiliencia climática y apoyar sociedades pacíficas e inclusivas.

Finalmente, el presidente de la Asamblea de ONU-Habitat y ministro de Vivienda y Gobierno Local de Malasia, Nga Kor Ming, ha remitido un mensaje en vídeo en el que ha destacado la responsabilidad a largo plazo que conlleva el desarrollo urbano para poder "sentar las bases para que las generaciones futuras puedan prosperar".

DÍA MUNDIAL DEL HÁBITAT

Con motivo del Día Mundial del Hábitat 2026, Omán ha organizado una jornada bajo el lema 'Vivienda adecuada para todas las personas'. El encuentro ha reunido a más de 500 responsables gubernamentales, líderes de ciudades, especialistas en cuestiones urbanas y representantes de la sociedad civil y del sector privado para debatir cómo hacer que la vivienda sea más accesible y asequible, al tiempo que se fortalecen las ciudades y las comunidades.

ONU-Habitat ha recordado que la vivienda adecuada es clave para "la dignidad, la seguridad y las oportunidades", pero sigue estando fuera del alcance de demasiadas personas en todo el mundo, "especialmente de los más de 1.100 millones que viven en asentamientos informales y barrios marginales".