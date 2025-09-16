La Operación Paso del Estrecho se cierra con cifras récord: 3.488.208 pasajeros y 857.851 vehículos, un 2,9% más

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Operación Paso del Estrecho 2025 ha finalizado este lunes 15 de septiembre con récord en el volumen tanto de vehículos como de pasajeros, un 2,9% más que en 2024. En total, 3.488.208 pasajeros y 857.851 vehículos han cruzado el Estrecho en el mayor movimiento de personas entre los dos continentes a lo largo de tres meses.

El incremento de pasajeros respecto a 2024 ha sido de 97.002 (un 2,9 por ciento más que el año pasado) y el incremento del número de vehículos entre 2024 y 2025 ha sido de 24.500, lo que ha supuesto un total de 857.859 vehículos que han cruzado España.

Este 2025, la OPE se ha desarrollado entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, periodo en el que se puso en marcha "una planificación detallada de las semanas y días en los que se esperaba un mayor tráfico para prevenir cualquier tipo de situación que interfiriese en la fluidez de la operación", según ha informado el Ministerio del Interior.

La Operación Paso del Estrecho se organiza desde el año 1986 y gestiona el tránsito de ida y vuelta de los ciudadanos de origen magrebí que viajan desde varios países de Europa hasta el norte de África durante la época estival. El objetivo es hacer fluido y seguro el tránsito de los ciudadanos magrebíes por la Península. Se trata de la operación "más compleja y singular que tiene lugar entre dos continentes".

Su desarrollo ha obligado a poner en marcha un amplio dispositivo que ha trabajado a pleno rendimiento coordinado entre la Dirección General de Protección Civil y la Dirección General de Tráfico. Además, han participado organismos de la Administración como Puertos del Estado y la Dirección General de la Marina Mercante, pertenecientes al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; la Dirección General de Salud Pública, del Ministerio de Sanidad, y las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno donde se ubican los puertos de embarque.