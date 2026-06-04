El Orgullo 2026 de Madrid se celebrará el 4 de julio con una movilización que clamará "disidencia y resistencia"

Archivo - Ambiente en las calles de Madrid durante la manifestación estatal del Orgullo LGTBI+ 2025, a 5 de julio de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Orgullo 2026 de Madrid se celebrará el sábado 4 de julio en la capital, con una movilización que partirá a las 19:00 horas de la Glorieta de Atocha hasta la plaza de Colón y que clamará "disidencia y resistencia".

Así lo han anunciado la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) y COGAM, entidades convocantes de la manifestación del Orgullo Estatal LGTBI+, que invitan a participar a la marcha, con el lema '¡A las calles con orgullo! Disidencia y resistencia'.

Según han avanzado, el Orgullo LGTBI+ 2026 reivindicará el desarrollo efectivo y con recursos y mecanismos "reales" de las leyes aprobadas. Además pedirá la aprobación de un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y una ley que penalice con cárcel las "pseudoterapias de conversión". También, exigirá el reconocimiento de los derechos intersex y de las personas no binarias.

Del mismo modo, reclamará "respeto y seguridad", en todos los ámbitos de la vida, desde los entornos sanitarios, hasta los laborales, para las personas LGTBI+. Asimismo, urgirá el blindaje de los derechos LGTBI+ en cada rincón del territorio y la erradicación del sexilio.

En este sentido, la presidenta de la FELGTBI+, Paula Iglesias, ha advertido que solo con movilización es posible "seguir avanzando hacia la igualdad". "Los derechos alcanzados nos confirman que los reclamos sociales pueden irse consolidando si hay voluntad política, hay que seguir avanzando. Y es que, aunque la organización ILGA Europa nos haya calificado el país con la legislación más avanzada en derechos LGTBI+, estamos lejos de alcanzar la igualdad real", ha señalado.

Igualmente, ha reclamado medidas que protejan al colectivo "frente a los discursos emitidos por un odio organizado", que "ataca también en forma de prácticas de conversión, e intentos de derogar derechos ya consolidados".

"Necesitamos el Orgullo en las ciudades, los pueblos, los barrios y las calles, para conseguir igualdad en nuestras vidas. Por eso, salgamos y exijamos con fuerza un Pacto de Estado contra los discursos de odio hacia los grupos en situación de vulnerabilidad y una ley que prohíba con penas de cárcel la tortura a personas LGTBI+ en forma de pseudoterapias", ha reivindicado.

Mientras, el presidente de COGAM, Ronny de la Cruz, ha recordado que el Orgullo nació "como una protesta" y ha subrayado que "sigue siendo una herramienta imprescindible para defender nuestros derechos".

IGUALDAD "REAL Y EFECTIVA"

"Estamos aquí para decir alto y claro que existimos, que merecemos una igualdad real y efectiva, no solo reconocida sobre el papel, y que no vamos a permitir que nadie recorte los derechos que tanto esfuerzo costó conquistar", ha subrayado.

De la misma manera, ha recalcado que los derechos del colectivo "no están sujetos a negociación" y pide recordarlo "con memoria, resistencia y más Orgullo que nunca" frente a quienes pretenden devolver "al silencio, la invisibilidad y el miedo".

Por otro lado, el secretario general de AEGAL, Juan Carlos Alonso, ha alertado del "retroceso en derechos civiles", así como del "aumento de los discursos y delitos de odio" y de "políticas extremistas y excluyentes".

"Interpelamos a toda la ciudadanía, familias, instituciones, partidos políticos, sindicatos, movimientos y entidades sociales, universidades, asociaciones vecinales, colectivos de memoria democrática a celebrar todo lo conseguido hasta ahora, pero alzando la voz para defender nuestros derechos y seguir reclamando y protestando para conseguir la igualdad plena tal y como consagra la Constitución y las leyes internacionales", ha destacado.