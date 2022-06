El Orgullo se celebrará en Madrid el 9 de julio bajo el lema 'Frente al odio: visibilidad, orgullo y resiliencia'

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+), COGAM (Colectivo LGTB+ de Madrid) y la Asociación de Empresas y Profesionales para Gays y Lesbianas de Madrid y su Comunidad, AEGAL, (MADO) han anunciado este jueves que la manifestación del Orgullo 2022 se celebrará en Madrid el próximo 9 de julio bajo el lema "Frente al odio: Visibilidad, Orgullo y Resiliencia".

Según han explicado las organizaciones, este lema enlaza con una de las iniciativas que FELGTBI+ ha desarrollado para combatir los discursos de odio y con el título del año temático de la Federación, "30 años de lucha: Derechos y Resiliencia".

Con él, según han indicado, "se celebra el activismo y la lucha por los derechos del colectivo LGTBI+, siempre desde una perspectiva positiva y comprometida, poniendo el foco en la resiliencia de las personas que lo componen".

Las entidades han explicado que el Orgullo es una de las principales herramientas que tiene el colectivo para conquistar sus derechos y lograr la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos de la sociedad y que este 2022 su celebración es "especialmente importante" porque durante los dos años de pandemia la visibilidad del colectivo se ha visto reducida.

Esta situación de crisis sanitaria, según han apuntado las entidades, también han generado un aumento de los discursos de odio, lo que, según han apuntado, también ha revertido en el aumento de los delitos de odio hacia las personas LGTBI+.

En cuanto a la celebración de la manifestación, las organizaciones han señalado que recupera la antigua normalidad, con un variado programa de actos, actividades, reivindicaciones, celebraciones y conciertos que se extenderán durante 10 días en el mes de julio.

REIVINDICAR LA LEY

La manifestación, que recuperará su modelo rodado, saldrá de la glorieta de Carlos V y finalizará en la plaza de Colón, donde se leerá un manifiesto. La presidenta de COGAM, Carmen García de Merlo, habla de ellas como "una manifestación completa, como las de antes".

"Pero no, tenemos que volver a reivindicar lo que no tenemos la ley y a defender lo que tenemos, las leyes. La manifestación ha de ser la concienciación de todas las personas LGTBI+ , de que estamos amenazadas y no podemos seguir dormidas", ha apuntado.

De este modo, hace referencia a la Ley trans y LGTBI+ estatal, que el día 29 de junio cumple un año de su aprobación en primera vuelta en el Consejo de Ministros.

La FELGTBI+ se reunió este miércoles, junto a la Fundación Triángulo y Chrysallis, Asociación de Familias de Infancia y Juventud Trans, con el Ministerio de Igualdad que, según ha informado, se ha comprometido a que la llegada de la ley Trans en segunda vuelta al Consejo de Ministros y el aterrizaje del texto en el Congreso, se producirán este mismo mes.

En este sentido, las entidades se han mostrado optimistas y han asegurado que confían en que se cumplan los plazos de tramitación para que la ley llegue al Congreso durante el Orgullo.

La presidenta de FELGTBI+, Uge Sangil ha indicado que este año el Orgullo denuncia "los discursos de odio que se vierten contra el colectivo" y que se hará frente a ellos un "Pacto social". "No bajaremos la cabeza ante la ultraderecha estaremos de frente con nuestra visibilidad y orgullo, defendiendo los derechos conquistados y reclamando la mejora en el borrador del anteproyecto de la ley estatal, para las personas menores, no binarias y migrantes", ha declarado.