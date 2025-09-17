El otoño llegará de forma "abrupta" el fin de semana, con lluvias intensas y desplome térmico, según Meteored

Una masa de aire anormalmente fría para la época irrumpirá en España durante el fin de semana, provocando un acusado descenso térmico en casi todo el país. - METEORED

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El otoño llegará de forma "abrupta" a lo largo de este fin de semana, cuando se esperan lluvias intensas, acompañadas de un desplome de las temperaturas, según ha informado el portal meteorológico Meteored.

De este modo, el portal meteorológico ha avanzado que el descenso "acusado" de las temperaturas se espera en casi todo el país desde el sábado y será ocasionado por un chorro polar "muy ondulado" que favorecerá la llegada de una masa de aire "anormalmente" fría para la época. Además, afirma que se esperan lluvias muy intensas en el tercio norte, con acumulados que podrían superar los 100 litros por metro cuadrado (l/m2) en algunas provincias.

Asimismo, Meteored ha recordado que hasta este jueves, esta semana de septiembre está dejando un ambiente de plena canícula, con temperaturas "inusualmente altas" y cielos despejados.

De este modo, según la experta de Meteored, Andrea Danta, el verano astronómico se despedirá con un "cambio radical", esto es, la llegada de un frente que traerá más nubosidad, lluvias en varias zonas y un descenso "acusado" de las temperaturas, lo que marcará así el inicio de un patrón "más propio" del otoño.

En concreto, Meteored ha avanzado que una línea de tormentas dejará lluvias intensas en amplias zonas del país, incluidas las islas Baleares, aunque los acumulados más destacados se esperan en el norte. De este modo, entre el este de Navarra y el noroeste de Huesca podrían superarse los 100 l/m2, mientras que en el Cantábrico oriental y el interior de Cataluña rondarían los 100 l/m2. Por lo tanto, todo el tercio norte estará "bajo riesgo" de tormentas que serán localmente adversas.

Asimismo, Meteored ha alertado que su modelo de referencia apunta a un episodio de lluvias "intensas y potencialmente peligrosas" de cara al fin de semana en el noreste peninsular.

Por su parte, el climatólogo de Meteored Samuel Biener, ha indicado que el chorro polar, que estos días se mantiene "muy intenso" en el Atlántico norte, comenzará a mostrar ondulaciones "muy importantes" desde este jueves. Además, los modelos de Meteored apuntan a que, desde el viernes, el anticiclón se extenderá de sur a norte hacia Islandia, lo que provocará un cambio de patrón atmosférico.

Meteored ha indicado que esto favorecerá que España se sitúe bajo un ramal descendente de la corriente en chorro y se verá afectada por el descuelgue de una "profunda" vaguada sobre el oeste de Europa, lo que marcará así la transición hacia una situación "más inestable y típica" de esta época.

Por último, Meteored ha apuntado que el escenario "más probable" para los próximos días será la formación de una borrasca fría entre las islas británicas y la Bretaña francesa entre el domingo y el lunes, al tiempo que destaca que "lo más evidente" es la llegada de una masa de aire polar que, con la irrupción de vientos del norte, que provocará un "acusado" descenso térmico desde el sábado en el noroeste peninsular y que se extenderá después al resto del país.