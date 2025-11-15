Pacma se concentra este sábado en Medinaceli (Soria) para exigir el fin del Toro Júbilo tras autorizarlo el juez

MADRID 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Pacma ha anunciado una nueva concentración prevista para este sábado, día 15 de noviembre, en Medinaceli (Soria) con el objetivo de exigir la "abolición definitiva" del "polémico" Toro Júbilo, "actualmente el único y último toro de fuego que se celebra en Castilla y León".

A través de un comunicado, el partido ha recordado que en 2024, la acción jurídica de Pacma "consiguió detener" la celebración del festejo después de que la justicia reconociera "la necesidad de anteponer el bienestar del animal, vulnerado durante la celebración hasta el punto de haber costado la vida a varios toros a lo largo de la historia".

Sin embargo, a mediados de septiembre de 2025, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tumbó el auto del juez del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Soria que suspendía la celebración del evento, lo que deja abierta la puerta a que vuelva a celebrarse en 2025.

Según Pacma, con esta decisión se ignoran los "argumentos muy firmes" presentados en defensa de la "integridad física y emocional" del toro, y se vuelve a "priorizar" una tradición que, según indican, "implica sufrimiento, miedo y estrés extremos para el animal según los expertos".

El partido considera que el Toro Júbilo es "uno de los festejos taurinos más crueles de España", y que su celebración se mantiene "amparada por razones culturales y festivas que no pueden justificar el maltrato".

Pacma considera que las autoridades autonómicas y locales "tienen la responsabilidad de proteger a los animales y no de permitir y jalear su tortura bajo el pretexto de la tradición".

La concentración coincidirá con la fecha en que está prevista la celebración del Toro Júbilo, con la diferencia de algunas horas de por medio, y Pacma organizará autobuses desde Madrid para facilitar la participación de todas las personas que deseen sumarse a la protesta.