PACMA convoca este sábado en Madrid la manifestación antitaurina Misión Abolición 2025

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha convocado para este sábado en Madrid la edición de 2025 de Misión Abolición 2025, la manifestación antitaurina que la formación animalista convoca desde hace años en la capital.

El acto comenzará a las 17:30 en la Puerta del Sol y recorrerá lugares emblemáticos del centro de la ciudad: la carrera de San Jerónimo, la plaza de las Cortes, el paseo del Prado, Cibeles y calle de Alcalá.

Finalmente, acabará de nuevo en la Puerta del Sol, frente a la sede de la Comunidad de Madrid, donde se leerán varios manifiestos tanto de los miembros del partido como de representantes del partido animalista francés y el influencer Ninja Skadi.