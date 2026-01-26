PACMA pide a Renfe que permita viajar con animales en autocares que sustituyen los trenes hacia Andalucía

PACMA pide a Renfe que permita viajar con animales en los autocares que sustituyen los trenes hacia Andalucía. - PACMA

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha pedido a Renfe que permita viajar con animales en los autocares que sustituyen un tramo del trayecto hacia Andalucía mientras se repara la vía tras el accidente de Adamuz (Córdoba). El transporte de mascotas, tanto las menores de 10 kilos como perros de hasta 40 kilos, es uno de los servicios desactivados mientras dure el plan alternativo de transporte, tal y como se refleja en la web de Renfe.

"Es absurdo y anacrónico que se impida viajar con una parte de la familia cuando está demostrado que sus personas responsables cumplen las normas y pueden adaptar el viaje para que estén en los autobuses como el resto de los viajeros", ha lamentado la coordinadora provincial de PACMA en Sevilla, Clara Márquez.

En este sentido, PACMA insta a Renfe a que reconsidere esta postura y a tener en cuenta que "en pleno siglo XXI, es una discriminación que no se sostiene por ningún lado". "¿Qué pasa en el caso de que el viaje por tren fuese para que un veterinario especialista operase al animal?. Simplemente, es una discriminación en toda regla que las personas que tienen animales como parte de su familia no tienen que consentir", ha añadido Márquez.