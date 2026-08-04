PACMA reclama una normativa estatal para evitar la muerte de animales silvestres en infraestructuras humanas

Archivo - imagen de la suelta de un lince Ibérico. A 9 de diciembre de 2025 en Adamuz, Córdoba (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

PACMA ha solicitado este martes a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), Sara Aagesen, y al secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, la elaboración de una normativa estatal que establezca medidas obligatorias para proteger a la fauna silvestre frente al impacto de las infraestructuras humanas.

Así se ha expresado tras la muerte de una hembra de lince ibérico, Urze, y sus dos cachorros en una balsa de regadío situada en la pedanía de Isso (Hellín, Albacete). Según ha denunciado, los tres animales quedaron atrapados en una infraestructura con paredes lisas y una pendiente que impedía su salida. "La situación podría haberse evitado mediante la instalación de una rampa o una malla de escape", ha criticado.

En concreto, PACMA ha planteado que tanto las infraestructuras de titularidad pública como las privadas estén obligadas a incorporar medidas de prevención específicas. A su vez, también ha reclamado la adaptación de las instalaciones existentes y la inclusión de estos sistemas desde la fase de diseño y construcción de las nuevas infraestructuras.

Entre las actuaciones aconsejadas se encuentran la colocación de rampas de escape en balsas y canales de riego; el cerramiento de pozos y aljibes; la instalación de plataformas de salida en piscinas; la construcción de pasos de fauna en carreteras; la reducción de velocidad y la señalización dinámica en puntos sensibles y la adopción de medidas para evitar la colisión y electrocución de aves en tendidos eléctricos, parques eólicos y catenarias ferroviarias.

"Las balsas y canales de riego, los pozos, las carreteras, los tendidos eléctricos, los vallados y muchas otras construcciones se convierten diariamente en trampas mortales para millones de animales. En numerosos casos existen soluciones sencillas y de bajo coste que permitirían evitar estas muertes", ha señalado el presidente nacional de PACMA, Javier Luna.