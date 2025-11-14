Países tropicales lanzan en la COP30 el Compromiso para Acelerar la Acción contra los Incendios Forestales

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Países tropicales como Ecuador, Perú y Costa Rica han en la Cumbre del Clima (COP30) el Compromiso para Acelerar la Acción contra los Incendios Forestales, según ha informado el Fondo de Defensa Ambiental (EDF). Éste conectará la prevención, la financiación y la gobernanza tradicional del fuego para construir un futuro "más seguro y sostenible" para los bosques tropicales.

En concreto, la iniciativa busca integrar los conocimientos tradicionales sobre el fuego en las políticas nacionales y los marcos legales; incluir la gestión de incendios forestales en las políticas climáticas y forestales --por ejemplo, los planes nacionales de reducción de emisiones--; promover instrumentos de financiación nacionales y regionales para la gestión integrada de incendios; e impulsar la colaboración global y regional para alcanzar en 2026 un Diálogo Global sobre la Gobernanza de los Incendios Forestales con una sólida cooperación Sur-Sur y Norte-Sur.

De cara a 2030, el texto busca que veinte naciones forestales reconozcan formalmente el conocimiento tradicional sobre el fuego; que se movilicen 100 millones de dólares para la resiliencia comunitaria ante incendios; que cinco jurisdicciones destinen los ingresos procedentes del carbono a la prevención de incendios; y que 15 países incorporen el riesgo de incendios forestales en sus NDC o estrategias de reducción de las emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques.

El Fondo de Defensa Ambiental está contribuyendo a la creación de esta diversa coalición junto con organizaciones de la sociedad civil de 18 países y regiones como Ecuador, Perú, Costa Rica, México, Ghana, Kenia, India, Guatemala, Colombia, Panamá, Bolivia, Estados Unidos (EEUU), Países Bajos y Reino Unido, y las redes regionales AMPB (Mesoamérica) y REPALEAC (África Central).

Además, socios globales como BirdLife International, Hivos, Global Wildfire Collective y la Fundación Indígena FSC están aunando esfuerzos para garantizar que el Compromiso tenga un impacto tanto a nivel local como global. La ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, ha recalcado que la Amazonía es "el corazón del planeta".

"A través del Acelerador de Acción contra Incendios Forestales, las naciones tropicales se unen para tomar las riendas de nuestro destino común: salvaguardar nuestros bosques mediante la colaboración, la ciencia y la sabiduría ancestral, reafirmando que el futuro climático del planeta se decide en la Amazonía", ha recalcado.