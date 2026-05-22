El Papa alerta sobre el auge de la tecnología y los chatbots a tres días de publicar su encíclica sobre la IA

Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a 7 de septiembre de 2025, en Roma (Italia). - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha pedido recuperar el valor de la humanidad ante el auge de la tecnología y los chatbots, en un encuentro con los participantes de la conferencia internacional 'Cuidar voces y rostros humanos', promovida por el Dicasterio para la Comunicación junto con el Dicasterio para la Cultura y la Educación. El Pontífice hace esta solicitud a tan solo tres días de publicar su primera encíclica, 'Magnifica Humanitas', sobre la Intligencia Artificial (IA), prevista para este lunes 25 de mayo.

En el encuentro, León XIV ha reiterado el compromiso de la Iglesia con la comunicación social, al tiempo que ha hecho un llamado a promover la alfabetización digital y el uso crítico de los medios, especialmente entre los jóvenes, según informa Vatican News.

"Es precisamente en el contexto de la misión universal de la Iglesia donde mejor se comprende su compromiso con la comunicación social", ha afirmado el pontífice, que ha hecho alusión al 'Decreto Inter Mirifica' del Concilio Vaticano II sobre los medios de comunicación social, que dio origen a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.

"Este deseo de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad debe, por lo tanto, guiar no solo nuestras decisiones y acciones, sino también el uso y la orientación de los medios de comunicación, la tecnología digital y la inteligencia artificial, para asegurar que estas herramientas se pongan al servicio auténtico de la humanidad", ha añadido.

Precisamente, en su mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año, el Papa alerta de la "promoción e implementación desenfrenadas de la tecnología a expensas de la dignidad humana" y hace referencia a los "chatbots y otras tecnologías que explotan la necesidad de relaciones humanas".

"Estamos experimentando un verdadero eclipse del significado de lo que significa ser humano. Por lo tanto, es aún más necesario recuperar la comprensión del verdadero significado y la grandeza de la humanidad tal como Dios la concibió", ha defendido.

"Queridos hermanos y hermanas, este es un tema que me toca muy de cerca, al igual que a la Iglesia. En efecto, como Madre, la Iglesia se preocupa por la vida de sus hijos, deseando guiarlos hacia la plena madurez. Espero que estas reflexiones conduzcan a una renovada confianza en la tecnología como fruto del ingenio humano, en armonía con el plan creador de Dios", ha indicado al respecto.

El Pontífice espera que su primera encíclica, dedicada a la protección de la persona humana en la era de la IA, ayude a responder mejor a este llamamiento.

Además, León XIV también ha examinado las preocupaciones naturales sobre las posibles consecuencias del uso de las nuevas tecnologías en el desarrollo físico e intelectual de los niños y jóvenes, así como en su bienestar espiritual. Por ello, según informa Vatican News, las nuevas generaciones deben aprender un uso moderado y disciplinado de la IA, con el apoyo de padres y educadores.

"Además, a la luz de la misión de la Iglesia y las creencias erróneas actuales sobre Dios y la persona humana, la alfabetización digital debe incluir también una educación en la verdad sobre Dios y la humanidad", ha señalado el Papa.

El Papa ha asegurado que se trata de un tema que le toda "muy de cerca, al igual que a la Iglesia". "En efecto, como Madre, la Iglesia se preocupa por la vida de sus hijos, deseando guiarlos hacia la plena madurez. Espero que estas reflexiones conduzcan a una renovada confianza en la tecnología como fruto del ingenio humano, en armonía con el plan creador de Dios", ha concluido.