El Papa y Andrea Bocelli se unirán en un "cántico de paz" el próximo 29 de julio

El Papa León XIV en Castel Gandolfo. - Vatican Media / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV elevará una oración internacional por la paz el próximo 29 de julio a partir de las 19:00 horas, en los jardines de las Villas Pontificias de Castel Gandolfo, en el encuentro 'Cántico de Paz', en el que participará el tenor italiano Andrea Bocelli.

El evento, promovido por el Centro de Alta Formación Laudato si' y por la Fundación Andrea Bocelli, se enmarca en las celebraciones del 800 aniversario de la muerte de san Francisco de Asís, quien, según recuerdan los organizadores, "en el Cántico de las Criaturas entregó al mundo una visión de fraternidad universal, reconciliación y alabanza al Creador".

La oración estará acompañada por la voz de Bocelli y por el coro ABF Voices, compuesto por 164 niños y jóvenes procedentes de Israel, Cisjordania, Uganda, Haití e Italia (Rione Sanità y Camerino), "que llevan consigo historias diferentes, a menudo marcadas por la guerra, la pobreza o el sufrimiento, pero que, a través del canto, testimonian cómo el arte puede convertirse en un lenguaje universal de diálogo, esperanza y reconciliación", según informa el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

El Vaticano ha invitado a la celebración al personal de los dicasterios de la Santa Sede, la Secretaría de Estado y la Curia Romana. El objetivo, según precisan, "es brindar a los empleados de las instituciones vaticanas la oportunidad de profundizar su comunión eclesial al servicio de la dignidad humana".