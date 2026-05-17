El Papa anima a promover una comunicación "respetuosa de la verdad" ante el avance de la IA

El Papa León XIV durante el Ángelus del 3 de mayo de 2026. - Riccardo Antimiani / Zuma Press / Europa Press / C

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha animado este domingo a los fieles a comprometerse en la promoción de formas de comunicación "que sean siempre respetuosas de la verdad del hombre" en el contexto del avance de la inteligencia artificial (IA).

"A la verdad del hombre se debe orientar toda innovación tecnológica", ha afirmado León XIV tras el tradicional rezo del Ángelus ante los congregados en la plaza de San Pedro en el Vaticano con motivo del Día Mundial de las Comunicaciones Sociales que se celebra el 17 de mayo. Según ha explicado, este año el Pontífice ha dedicado al tema 'Custodiar voces y rostros humanos'.

Por otra parte, el Papa ha llamado a renovar el compromiso con la ecología integral y ha lamentado que "a causa de las guerras, en estos últimos años se han retrasado mucho los progresos en este ámbito", coincidiendo con el inicio de la Semana Laudato si', dedicada al cuidado de la creación e inspirada en la encíclica del Papa Francisco.

El Pontífice ha animado a los miembros del movimiento Laudato si' y a "todos los que trabajan por una ecología integral" a mantener vivo dicho compromiso e inspirándose en el mensaje de san Francisco de Asís ha subrayado que "cuidar la paz es cuidar la vida".