Vatican City, Vatican City State, Holy See ( Vatican City State : IPA91338191 - Vatican City, Holy See, Nov. - IPA / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha reconocido el martirio del sacerdote José Gómez Llor y otros 54 compañeros de la diócesis de Cartagena (Murcia), asesinados por odio a la fe durante la Guerra Civil española, por lo que podrán ser beatificados próximamente, según ha informado el Vaticano.

El anuncio se ha producido durante la audiencia concedida al cardenal Marcello Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, en la que el pontífice también ha autorizado el reconocimiento de las "virtudes heroicas" de Abundio García Román, sacerdote español y fundador de las Hermandades del Trabajo, que pasa a ser venerable.

Entre los 55 mártires reconocidos figuran sacerdotes, religiosos, seminaristas y laicos de la diócesis de Cartagena que fueron asesinados durante la persecución religiosa de los años treinta por no renunciar a su fe. Según recoge el Vaticano, muchos de ellos perdonaron a sus verdugos antes de morir.

ABUNDIO GARCÍA ROMÁN

Por su parte, el desde hoy venerable Abundio García Román, nacido en 1906, dedicó su vida a mejorar las condiciones de los trabajadores y sus familias. En 1946 fundó las Hermandades del Trabajo, una asociación para promover a los trabajadores desde el punto de vista humano, profesional y cristiano, que posteriormente se extendió por distintas diócesis españolas.

Durante la Guerra Civil, García Román fue denunciado y arrestado, y posteriormente condenado a un año de trabajos forzados por su condición de sacerdote.

Tras el conflicto, impulsó distintas iniciativas sociales dirigidas a los trabajadores y sus familias, como comedores sociales, residencias de verano y centros de formación profesional. También promovió la campaña 'La Voz de Cristo en las Empresas', en la que participaron cientos de sacerdotes, religiosos y laicos.

Junto a estos reconocimientos, León XIV ha aprobado la canonización de la religiosa eslovaca Zdenka Schelingová, conocida como sor Sidonia, y la beatificación de Rosa Staltari.

Además, ha reconocido las virtudes heroicas del sacerdote italiano Angelo Lolli y de Giulia Gabrieli, una joven italiana que murió a los 14 años a causa de un tumor.