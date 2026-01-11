El Papa bautiza a 20 niños en la Capilla Sixtina y reza por los nacidos en lugares de conflicto

El Papa León durante el Ángelus del 4 de enero de 2026. Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

El Papa ha bautizado este domingo a 21 niños, todos ellos hijos y nietos de empleados del Vaticano, en una misa celebrada en la Capilla Sixtina en el marco de la fiesta del Bautismo del Señor.

Más tarde, al terminar el rezo del Ángelus, el Papa ha ofrecido un rezo para aquellos bebés nacidos en "contextos difíciles", ya sea por cuestiones de salud o, especialmente, por los que se encuentran en lugares de conflicto donde existen "peligros externos".

La impartición del Bautismo a los hijos de los empleados del Vaticano forma parte de una tradición instaurada en 1981 por Juan Pablo II que solo ha experimentado un cambio: los dos primeros años los bautizos tuvieron lugar en la Capilla Paulina, desde 1983 y hasta este año, en la Capilla Sixtina.

"Así como de ustedes, sus padres, han recibido la vida, ahora reciben también el sentido para vivirla: la fe", ha afirmado León XIV durante la ceremonia, en la que también ha subrayado que "llegará el día en que serán pesados para llevarles en brazos; y llegará también el día en que serán ellos quienes los sostengan a ustedes", como ha dicho refiriéndose a los padres de los pequeños.