El Papa critica a Estados Unidos y Europa por la venta de armas

Publicado 06/04/2019 20:19:39 CET

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha criticado a Estados Unidos y Europa por la venta de armas que causan guerras y muertos en Yemen, Afganistán o Siria al decir que esas naciones "ricas" alimentan los conflictos.

"¿Por qué hay tantas guerras? Si no tuvieran armas, no harían la guerra ¿Por qué hacen la guerra? Porque nosotros, la rica Europa y América venden armas para matar a los niños, a la gente, somos nosotros quienes hacemos las diferencias", ha denunciado.

"Somos artífices de las diferencias, del dolor y de la pobreza ¿Por qué hoy en el mundo hay tantos niños con hambre? ¿Crea Dios esa diferencia? No, es este sistema económico injusto donde cada día hay menos ricos con más dinero y más pobres sin nada", ha agregado.

Francisco ha hecho estas consideraciones en una audiencia con adolescentes y estudiantes del Instituto San Carlo de Milán (norte).

El pontífice ha defendido así que las injusticias son obras del hombre y no de Dios al ser preguntado por uno de los jóvenes sobre las causas de las situaciones de desigualdad. A su juicio las guerras en Yemen, Siria o Afganistán no existirían si Europa y Estados Unidos no le vendieran armas.

Y ha especificado: "Somos nosotros quienes creamos diferencias. Ya sea con sistemas económicos injustos o con armas, para que el resto se mate. Sobre la conciencia de un pueblo que fabrica y vende armas está la muerte de cada niño y persona y la destrucción de las familias".

El Papa ha extendido su discurso después a los casos de acoso escolar. "¿Es cosa de Dios? No, sois vosotros. Con cada gesto de acoso se hace una declaración de guerra", ha explicado.

"¿Que son delincuentes? La mafia no fue inventada por nigerianos, es un valor entre comillas nacional, la mafia es nuestra, 'Made in Italia'", ha determinado.