El Papa elogia a entidades caritativas católicas y las anima en su labor pese a "dificultades" como falta de recursos

El Papa recibe en audiencia a la Catholic Charities USA. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha elogiado a las entidades caritativas católicas y las ha animado a continuar con su trabajo pese a las "dificultades" como la falta de recursos.

Así lo ha expresado este lunes durante una audiencia concedida a los miembros de la Junta Directiva de la Catholic Charities USA, organización nacional que actúa como coordinadora de una red de entidades de la Iglesia comprometidas con la asistencia a las personas desfavorecidas.

"Como sucedió con los apóstoles y con la Iglesia primitiva, la proclamación del Evangelio mediante el cuidado de los pobres y de los más necesitados siempre presentará ciertas dificultades, tanto a nivel personal como institucional. Estas incluyen encontrar recursos suficientes, demostrar a los demás que este tipo de servicio es parte integral de la auténtica vida cristiana y no ceder al desánimo, especialmente cuando nos encontramos con aquellos a quienes no podemos ayudar como quisiéramos", ha subrayado.

Según ha indicado, es precisamente al enfrentarse a "tales obstáculos" cuando hay que "aprender a escuchar la voz de Jesús que dice una vez más: '¡Yo estoy con ustedes siempre!'".

Además, les ha animado a continuar con sus "valiosos esfuerzos" por los más necesitados, buscando "soluciones a situaciones inhumanas, aliviando el sufrimiento de personas y familias, y la carga de quienes están agobiados por las dificultades y las luchas".

"En todas estas circunstancias, debe ser la caridad de Cristo la que los impulse en su labor diaria. Es decir, el deseo de brindar ayuda material a los demás con el amor del corazón de Jesús, pues en ese amor encontrarán verdadero descanso y se respetará su dignidad", ha insistido.

Asimismo, les ha invitado a dar "testimonio de la fe" durante su labor pues "la ayuda práctica que sus organizaciones colaboradoras ofrecen a los desfavorecidos les permite experimentar el amor de Dios". "De esta manera, sus obras de caridad se convierten en un encuentro mutuo con el Señor que está presente entre nosotros", ha zanjado.