El Papa, ante el Encuentro Mundial de las Familias: "Que mi visita sirva para crecer la unidad y la reconciliación"

Publicado 22/08/2018 18:47:25 CET

ROMA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha enviado un saludo a todos los participantes del Encuentro Mundial de las Familias, que se celebra esta semana en Dublín, a través de un vídeo en el que manifiesta que espera que su visita "sirva para crecer la unidad y la reconciliación".

En su mensaje, el pontífice expresa que su visita a la ciudad irlandesa este fin de semana "pueda servir para crecer la unidad y la reconciliación entre todos los fieles de Cristo, como signo de la paz duradera que es el sueño de Dios para toda la familia humana".

El Papa comienza su videomensaje con "un afectuoso saludo a todo el pueblo irlandés: "I'm excited to think I'll come back to Ireland!". ¡Estoy feliz de saber que regreso a Irlanda!".

Además, argumenta que "el Encuentro mundial es una celebración de la belleza del plan de Dios para la familia; es también una ocasión para las familias procedentes de todas partes del mundo, para encontrarse y apoyarse en el vivir su especial vocación".

Precisamente, en cuanto a las familias, afirma que "afrontan muchos desafíos en sus esfuerzos para encarnar un amor fiel, para crecer los hijos con valores sanos y para estar en la comunidad más amplia, levadura de bondad, amor y atención recíproca".

Por ello, se muestra confiado en que "esta ocasión pueda ser una fuente de renovado aliento para las familias de todas partes del mundo, especialmente aquellas familias que estarán presentes, en Dublín".

El mensaje concluye con una llamada a los jóvenes, a los que califica de "futuro" por lo que insta a "prepararlos hoy, en el presente, pero con las raíces del pasado: los jóvenes y los abuelos".