El Papa envía un mensaje de "consuelo y compasión" a los cristianos del sur del Líbano tras los bombardeos de Israel

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Alessia Giuliani/IPA via ZUMA Pr / DPA - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha enviado un mensaje de "consuelo y compasión" a los cristianos del sur del Líbano "en las dramáticas circunstancias que están viviendo", tras los ataques perpetrados por el Ejército de Israel contra Líbano.

"Su Santidad el Papa León XIV se complace en expresarles, en este día de Pascua y en las dramáticas circunstancias que están viviendo, su cercanía y ternura paternales. Extiende su mensaje de consuelo y compasión a todos los cristianos del sur del Líbano y a todos los que sufren las consecuencias de la guerra", reza el mensaje, firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, y dirigido a los habitantes de la aldea de Debel.

El Papa les pide que "no se desanimen" y les asegura que "ninguna de sus oraciones, ninguno de sus actos de solidaridad, ninguno de sus suspiros de cansancio que expresan se pierde". "Nuestra Señora del Líbano lo guarda todo en su corazón y se lo lleva a su Hijo", subraya.