El Papa expresa su dolor por las víctimas de un desplazamiento de tierras en Sudán con 1.000 víctimas mortales

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha enviado un telegrama en el que expresa su dolor y su cercanía a las víctimas de una serie de corrimientos de tierras que destruyó este lunes un pueblo del centro de Sudán y que se ha saldado con 1.000 víctimas mortales y destruyó parte de una región. Según los datos de un grupo rebelde que controla la zona de Darfur, en el oeste de Sudán, solo hay un sobreviviente

En el telegrama, firmado por el cardenal secretario de Estado Pietro Parolin, y dirigido al obispo de El Obeid, monseñor Yunan Tombe Trille Kuku Andali, el Pontífice reza por los afectados "por esta tragedia", especialmente por los fallecidos, sus familiares y por los que continúan desaparecidos.

Asimismo, en el mensaje "ofrece ánimo a las autoridades civiles y al personal de emergencia en sus continuas labores de socorro", como ha informado el portal oficial de noticias del Vaticano 'Vatican News'.