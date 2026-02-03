El Papa inscribe a San John Henry Newman en el Calendario Romano y se celebrará el 9 de octubre

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Dicasterio para el Culto Divino ha publicado este martes el decreto por el que el Papa León XIV inscribe al santo inglés John Henry Newman, canonizado en 2019 y proclamado doctor de la Iglesia el 1 de noviembre de 2025, en el Calendario Romano General.

En concreto, se establece que la celebración de su memoria será el 9 de octubre y se incluirá en todos los calendarios y libros litúrgicos para la celebración de la Misa y la Liturgia de las Horas.

Así lo dicta el decreto, firmado por el cardenal prefecto del dicasterio, Arthur Roche y el secretario, el arzobispo Vittorio Viola.

"Durante su larga vida, el cardenal Newman fue incansable en la misión a la que había sido llamado, llevando a cabo el ministerio de la investigación intelectual, de la predicación y de la enseñanza, así como el servicio a los pobres y a los últimos", señala el decreto.

Además, destaca que "su mente vivaz ha dejado monumentos perdurables de gran importancia en materia teológica y eclesiológica, así como composiciones poéticas y devocionales".

"Su constante búsqueda de ir más allá de las sombras y las imágenes hacia la plenitud de la verdad se ha convertido en un ejemplo para cada discípulos del Resucitado. Así, de manera especial, san John Henry Newman, habiendo sido reconocido como una luz refulgente para la Iglesia peregrina a lo largo de la historia, puede ser contado justamente entre los demás santos Doctores inscritos en el Calendario Romano General", añade.