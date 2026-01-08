El Papa invita a los cardenales del mundo a "discernir juntos" sin "promover agendas personales"

Misa del Papa con los cardenales en el consistorio extraordinario. - Europa Press/Contacto/Vatican Media

MADRID 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a los cardenales del mundo reunidos en Roma para el consistorio extraordinario "detenerse" para "orar, escuchar, reflexionar" y "discernir juntos" sobre "lo que el Señor pide para el bien de su pueblo" y para "no correr el riesgo de correr a ciegas, dar golpes en el aire" o "promover agendas personales".

"No estamos aquí para promover 'agendas' -personales o grupales-, sino para confiar nuestros proyectos e inspiraciones al escrutinio de un discernimiento que nos supera", ha señalado el Pontífice este jueves en una misa con los cardenales reunidos en el consistorio.

Al comienzo de su homilía, el Papa ha puesto en valor que los cardenales se han "detenido" en Roma estos dos días para reflexionar juntos y ha descrito esta pausa como un "gesto profético muy significativo" en una sociedad "frenética".

Además, ante la "gran multitud" de una humanidad "hambrienta de bien y de paz, en un mundo en el que la saciedad y el hambre, la abundancia y la miseria, la lucha por la supervivencia y el desesperado vacío existencial siguen dividiendo e hiriendo a las personas, a las naciones y a las comunidades", ha invitado a ayudarse los unos a los otros.

"De hecho, no siempre conseguiremos encontrar soluciones inmediatas a los problemas que debemos afrontar. Sin embargo, siempre, en cualquier lugar y circunstancia, podremos ayudarnos mutuamente -y en particular ayudar al Papa- a encontrar los 'cinco panes y los dos peces' que la Providencia nunca hace faltar cuando sus hijos piden ayuda", ha precisado.

León XIV ha agradecido a los cardenales su servicio, que ha descrito como "algo grande, personal y profundo, único para cada uno y valioso para todos".

Según ha informado Vatican News, 155 cardenales concelebraron la misa en el altar de la Cátedra de la Basílica de San Pedro. En total, en el consistorio participan alrededor de 170.

El predecesor de Prevost, el Papa Francisco, convocó tres consistorios extraordinarios, el último de los cuales tuvo lugar a finales de agosto de 2022.