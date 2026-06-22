El Papa invita a los niños a formar amistades y jugar "como personas", no como "tecno-robots"

El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Angelo Carconi / Zuma Press / Europa Press / Conta

MADRID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a los niños a "vivir un poco más libres de la dependencia de la tecnología" y a formar amistades y jugar como personas, "no como tecno-robots".

"Es muy importante formar amistades, reunirnos, jugar juntos, tal vez incluso estudiar juntos como personas, no como computadoras o máquinas, como tecno-robots. Somos seres humanos, personas, y el contacto con los demás es muy importante", ha subrayado el Pontífice durante una visita al campamento de verano 'Estate Ragazzi' en el Vaticano, reservado para los hijos de los trabajadores de la Santa Sede.

El Papa ha precisado que la tecnología "puede ser muy buena y sirve para muchas cosas" pero ha advertido de ese "tipo de dependencia que, a propósito, ponen en los programas las aplicaciones del teléfono".

"Muchas veces ayudaría mucho poner límites, decir: 'Después de cierta hora no miro más el teléfono', 'en ciertos momentos prefiero conversar con la familia, intentamos estar juntos'", ha recomendado el Pontífice.