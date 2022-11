El Papa lamenta ante 6.000 estudiantes que se habla de paz solo cuando la guerra se libra "a las puertas"

El Papa en una foto de archivo - Alberto Gandolfo/LaPresse via ZU / DPA

ROMA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha lamentado que solo se habla de paz en las situaciones en las que existe una amenaza directa como la "guerra a las puertas" de Europa, tras señalar que es un argumento que concierne a la sociedad "siempre".

"A menudo hablamos de paz cuando nos sentimos directamente amenazados, como en el caso de un posible ataque nuclear o una guerra que se libra a nuestras puertas. Igual que nos interesamos por los derechos de los migrantes cuando tenemos algún familiar o amigo que ha emigrado", ha lamentado el Papa ante unos 6.000 estudiantes y profesores que han participado en el Encuentro de Educación y Atención a la Paz.

El Pontífice ha citado como modelo por excelencia de asistencia al buen samaritano del Evangelio "que acudió a socorrer a un forastero que encontró herido en el camino".

"El samaritano no sabía si aquel desgraciado era una persona buena o un canalla, si era rico o pobre, culto o ignorante, judío, samaritano como él o extranjero; no sabía si aquella desgracia 'se la había buscado él mismo' o no. El Evangelio dice: 'Lo vio y tuvo compasión de él'", ha asegurado el Papa en el discurso que ha pronunciado en el Aula Pablo VI.

Francisco ha señalado que la paz es algo que "concierne siempre" a la sociedad. "Como siempre, nos concierne el otro, el hermano y la hermana, y de él y de ella debemos ocuparnos", ha concluido.