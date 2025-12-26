El Papa lamenta que quienes apuestan por la paz sean "ridiculizados" y acusados de "favorecer a adversarios y enemigos"

Archivo - El Papa León XIV durante la canonización de Carlo Acutis, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, a 7 de septiembre de 2025, en Roma (Italia). - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha lamentado que quienes apuestan por la paz sean "a menudo ridiculizados" y acusados de "favorecer a adversarios y enemigos".

"Quienes hoy creen en la paz y han elegido el camino desarmado de Jesús y de los mártires, son a menudo ridiculizados, excluidos del debate público y, no pocas veces, acusados de favorecer a adversarios y enemigos", ha asegurado León XIV en el Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico.

Así lo ha puesto de manifiesto con motivo de la fiesta de san Esteban, protomártir del cristianismo, que se celebra el 26 de diciembre, festivo en Italia y en el Vaticano.

El Pontífice ha reflexionado sobre el martirio como un "nacer a la luz" y ha exhortado a los fieles a no pasar indiferentes ante la historia. "El martirio es un nacer al cielo: en efecto, una mirada de fe, incluso en la muerte, ya no advierte sólo oscuridad", ha afirmado.

Al referirse al testimonio de Esteban, León XIV ha destacado que su rostro "parecía el de un ángel" porque no pasó indiferente por la historia, sino que decidió "afrontarla con amor", según informa Vatican News. "Venimos al mundo sin decidirlo, pero luego pasamos por muchas experiencias en las que se nos pide cada vez más conscientemente 'venir a la luz', elegir la luz", ha subrayado, vinculando la entrega de Esteban con el misterio del nacimiento de Jesús.

Igualmente, ha insistido en que la esperanza cristiana no es un sentimiento ingenuo, sino una fuerza que brota cuando se reconoce la dignidad del prójimo. "Es una fuerza gratuita, presente en el corazón de todos, que se reactiva y se comunica de manera irresistible cuando alguien comienza a mirar a su prójimo de otra manera, a ofrecerle atención y reconocimiento", ha manifestado.