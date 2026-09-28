El Papa León XIV advierte de "la ilusión del rearme" y pide "esfuerzos creativos" para alcanzar la paz

El Papa León XIV en Metz. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha advertido de "la ilusión del rearme" y ha pedido "esfuerzos creativos" para alcanzar la paz, este lunes durante su discurso en el encuentro titulado 'En las raíces de Europa por la paz y la unidad', en el Centro de Conferencias Robert Schuman, en Metz, lugar de nacimiento de Robert Schuman, uno de los padres fundadores de la Unión Europea. La conferencia ha tenido lugar en el marco de su viaje apostólico a Francia, que concluye este lunes.

"Sin duda, la búsqueda de la paz en Europa, al igual que en el resto del mundo, no debe confundirse con un irenismo ingenuo. Por el contrario, las palabras de Schuman son más vigentes que nunca: 'La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros que la amenazan'. Sin embargo, hay que tener cuidado con la ilusión del rearme", ha alertado, haciendo referencia a los repetidos llamamientos a incrementar el gasto militar.

Para el Pontífice, "favorecer la paz es una obra activa" y se ha preguntado si realmente se están "haciendo esfuerzos creativos para promover la paz en el mundo, o si simplemente se está tratando de 'detener la hemorragia de la guerra' y prepararse mejor para las que se supone que todavía están por venir".

En este contexto, el Papa ha invitado a "remontarse a la fuente de los valores que constituyen el fundamento de la convivencia civil", es decir, a "los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho".

"En el presente contexto multicultural, la afirmación de la universalidad de estos valores, que es esencial para su supervivencia, pasa también por un redescubrimiento de las propias raíces y por la apertura al diálogo con el otro", ha defendido.

En este sentido, ha señalado que "es necesario comprometerse en un diálogo paciente, mostrar valentía en la negociación y estar dispuestos a sacrificar algunas posiciones por el bien superior de la paz".

Así, ha recordado las palabras contenidas en la Declaración Schuman: "La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas".