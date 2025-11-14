El Papa León XIV anima al 27 Congreso Católicos y Vida Pública a construir "puentes de paz, diálogo y caridad"

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha animado a los organizadores y participantes del 27 Congreso Católicos y Vida Pública, organizado por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP) y la Fundación Universitaria San Pablo CEU, a "construir con renovada esperanza puentes de paz, diálogo y caridad".

Así lo ha señalado el Pontífice en un mensaje, que ha sido leído por el encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica Española, Roman Walczak, este viernes, durante la inauguración del congreso, que se celebra hasta el próximo domingo en la Universidad CEU San Pablo de Madrid.

"Al querer hacerse eco del presente Año Jubilar en el Congreso, el Santo Padre los anima en un propósito de conseguir razones inspiradas en la fe y el amor a Jesucristo a fin de construir con renovada esperanza puentes de paz, de diálogo y de caridad", reza el mensaje, en el que también imparte su bendición apostólica.

El encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica Española, también ha trasladado el mensaje de agradecimiento del nuevo nuncio del Papa en España, el italiano Piero Pioppo, "en vísperas" de su llegada a España para ocupar el cargo, en el que sucede al filipino Bernardito Auza.

Walczak ha puesto en valor el "noble fin" de la Asociación Católica de Propagandistas "que realiza estos congresos para que el magisterio pontificio y la doctrina social de la Iglesia inspire y venga a la práctica de la sociedad española" y les ha agradecido "la ayuda a los cristianos en su compromiso de acción para el bien de toda la sociedad".

En la inauguración también han participado los codirectores del Congreso, José Masip y María San Gil, el presidente de la ACdP y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, y el consiliario nacional de la ACdP, Fernando Cruz-Conde.

María San Gil ha leído el manifiesto del congreso, en el que los organizadores advierten de que "España continúa caminando hacia la ruptura" y en medio de una "crisis de descomposición" enraizada en "la ausencia de referencias permanentes" y el "olvido de la trascendencia".

Por su parte, Masip ha puesto el foco en el lema que invita a ser "testigos de la esperanza que nace de la fe" en un tiempo "marcado con frecuencia por la incertidumbre y el desaliento" y ha deseado que el congreso sea "un espacio fecundo de reflexión, diálogo y compromiso, que contribuya a fortalecer la presencia cristiana en la vida pública y a llevar la esperanza del Evangelio a todos los ámbitos de la sociedad".

En este sentido, Bullón de Mendoza ha destacado que en un momento en el que hay una "sensación de fin de siglo" en el que "todo es líquido", hay "motivos para la esperanza" que aparecen "reflejados en numerosas realidades de la Iglesia" y en un "movimiento cultural amplio donde va brotando una cultura cada vez más potente".