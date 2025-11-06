El Papa León XIV anima a jóvenes palestinos e israelíes reunidos en el Vaticano a impulsar la paz

El Papa León XIV con jóvenes israelíes y palestinos del programa Meaning meets us de Scholas Ocurrentes. - SCHOLAS OCURRENTES

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido a jóvenes palestinos, israelíes y estadounidenses que han participado en la segunda edición del programa educativo Meaning Meets Us (El sentido nos encuentra), impulsado por Scholas Ocurrentes.

En la audiencia del miércoles, en la Plaza de San Pedro, el Pontífice los bendijo, y les animó a "construir puentes para lograr la paz", según ha informado Scholas Ocurrentes, este jueves, en un comunicado.

Durante una semana en el Vaticano, los participantes de Meaning Meets Us "convivieron, debatieron y crearon juntos" a través de sesiones de encuentro Middle Meets --una iniciativa académica nacida tras los ataques de Hamás a Israel en 2023-- y talleres artísticos coordinados por Scholas.

Entre las actividades desarrolladas, los jóvenes se reunieron con el prefecto del dicasterio para el Diálogo Interreligioso, el cardenal George Koovacad, quien los "alentó a construir la paz en este mundo" y destacó la importancia del trabajo de Scholas en este proyecto.

Por su parte, una joven de Israel explicó que "la libertad de expresión puede ser muy difícil" en sus "tierras", pero en "este proyecto", encuentran "esa libertad de poder expresar" lo que sienten. "El hecho de que el Vaticano nos ayude y escuche para nosotros es monumental", subrayó.

Como cierre de la experiencia, cada participante escribió "su propia historia, carta o reflexión personal", que formarán parte de un libro colectivo que Scholas editará en los próximos meses.

Para Scholas, Meaning Meets Us representa "una apuesta educativa única: la de reunir a estudiantes de distintas religiones y nacionalidades en un mismo espacio, sin consignas políticas, para que la convivencia sea el verdadero aprendizaje".

El presidente de Scholas, José María del Corral, ha explicado que "el Papa León XIV llamó a ambas partes y a la comunidad internacional a la paz" y que "Scholas promueve la paz a través de herramientas concretas".

"Creemos necesario que jóvenes palestinos e israelíes puedan abordar en un espacio de respeto y libertad el conflicto en sus causas y consecuencias convencidos que la verdadera paz, no solo es un don, sino también una tarea. Scholas promueve la paz a través de herramientas concretas y agradece a Elitzur Bar-Asher Siegal, coordinador de Middle Meets y a la Universidad de Tel Aviv y a la Universidad de Georgetown por hacer juntos este milagro educativo", ha destacado Del Corral.

La primera promoción de jóvenes palestinos e israelíes de este programa fue recibida por el Papa Francisco, en febrero de este mismo año.