El Papa León XIV apela a la "responsabilidad de todos" para tutelar a los menores migrantes

El Papa León XIV en una audiencia general. - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha apelado este miércoles, al final de su audiencia general, a la "responsabilidad de todos" para tutelar a los menores migrantes que padecen sufrimientos "indescriptibles", con motivo de la celebración el próximo domingo 27 de septiembre del Día Mundial del Migrante y del Refugiado.

"Mis pensamientos están con los migrantes y refugiados, especialmente con los menores obligados a huir de sus países de origen. Los niños y adolescentes son los más vulnerables; a menudo sufren padecimientos indescriptibles: violencia, tortura, explotación, situaciones traumáticas y, con frecuencia, pierden la vida en las rutas migratorias", ha alertado el Pontífice.

Por ello, ha hecho "un llamamiento a la responsabilidad de todos". "Que todos nos sintamos involucrados en la vida de estos jóvenes, quienes deben ser tutelados y apoyados siempre", ha subrayado.

Así se ha pronunciado tras la audiencia general, en la que ha defendido que "el progreso técnico y científico" debe estar "animado y orientado por la caridad". "Solo así se podrá utilizar siempre para defender la dignidad del hombre y promover las condiciones de vida de todos, especialmente de los más desfavorecidos", ha señalado.

Además, ha avisado de los "prejuicios" que consideran necesaria la "emancipación de Dios" para que el hombre pueda afirmar sus conocimientos, libertad y progreso.

"En los humanismos postcristianos, el ser humano y Dios son presentados erróneamente como rivales: para afirmar sus conocimientos, su libertad y su progreso, el hombre debería emanciparse de Dios. Sin embargo, al negar la relación con Dios, al final se pierde también la posibilidad de afirmar el valor trascendente de la persona humana", ha advertido.