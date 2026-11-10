El Papa León XIV, en Córdoba (Argentina) : "¡Vayan y sean santos!"

El Papa León XIV en Córdoba, Argentina. - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha invitado a los argentinos a ser "santos", durante la misa celebrada en la explanada de la Escuela Militar de Aviación, en Córdoba (Argentina), a la que han asistido unas 650.000 personas, según el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

El Pontífice ha recordado que Argentina es una tierra "rica en frutos de santidad" y ha añadido que su ejemplo invita a vivir como ellos vivieron, ofreciendo sus vidas.

"Todos estos santos y beatos ya cumplieron su misión en la tierra. Hoy nos toca a nosotros seguir el luminoso camino de santidad que nos legaron. Celebramos esta Santa Misa por la santificación del pueblo argentino, por la santificación de todos ustedes. ¡Abran sus corazones y, con la gracia de Dios, vayan y sean santos!", ha animado.

En concreto, ha llamado a ser santos "en la escuela y en las plazas, en la familia y entre amigos, en el campo y en la ciudad, en los campos y en las oficinas".

En concreto, ha recordado al Cura Brochero y a Mama Antula, "llamados por el Señor y enviados en misión, aunque quizás sin comprender del todo el extraordinario alcance de su labor evangelizadora".

"Sí, queridos hermanos y hermanas, todos estamos llamados a la santidad. Nuestra tarea en la tierra consiste precisamente en esto: lograr la unión perfecta con Dios. Esta vocación, además, es siempre de carácter misionero: nos invita a dar a conocer a los demás la belleza que nosotros mismos hemos encontrado en Cristo", ha subrayado.