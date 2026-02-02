El Papa León XIV ensalza a los religiosos que se quedan "incluso donde rugen las armas"

Archivo - El Papa con dos religiosas en una fotografía de archivo. - Maria Grazia Picciarella/SOPA Im / DPA - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha ensalzado la labor de los religiosos que se quedan en zonas de conflicto, "incluso donde rugen las armas". Así lo ha indicado este lunes durante la misa que ha celebrado este lunes con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, una celebración anual instituida en 1997 por el Papa San Juan Pablo II y que se celebra en la Fiesta de la Presentación del Señor, el 2 de febrero.

"No se van, no huyen, se quedan, sin nada, para ser un signo que dice más que mil palabras, de la inviolable santidad de la vida misma, y se hacen visibles con su presencia, incluso donde rugen las armas y donde la arrogancia, el egoísmo y la violencia parecen prevalecer", ha ensalzado León XIV.

Así, el Pontífice, ha invitado a los religiosos a "mostrar al mundo el camino para superar los conflictos, sembrando la fraternidad mediante la libertad de quien ama y perdona sin medida".

El Papa les ha animado a buscar el ejemplo en los fundadores de sus congregaciones. "Se convirtieron en una presencia de oración en entornos hostiles o indiferentes; una mano generosa y un hombro amigo en medio de la degradación y el abandono; y en testigos de paz y reconciliación en situaciones marcadas por la violencia y el odio", ha añadido.