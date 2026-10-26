El Papa León XIV viajará en noviembre a Uruguay, Argentina y Perú al no existir contraindicaciones médicas

MADRID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina de Prensa del Vaticano ha confirmado este lunes que el el viaje del Papa León XIV a Uruguay, Argentina y Perú, previsto del 6 al 17 de noviembre de 2026, se desarrollará conforme al programa publicado, al "no existir contraindicaciones" médicas que lo impidan, después de la operación a la que se sometió el pasado 13 de octubre para extraerle un adenocarcinoma del pulmón.

Según un comunicado de la Santa Sede, el doctor Luigi Carbone ha confirmado que la recuperación posoperatoria del Pontífice "sigue avanzando" y que "los últimos exámenes médicos dan fe de su buen estado de salud y de su favorable condición clínica".

"Teniendo en cuenta su situación clínica actual, así como los resultados de las pruebas diagnósticas y los análisis de laboratorio realizados, no existen contraindicaciones que le impidan emprender, tal como estaba previsto, su próximo viaje apostólico a América Latina. El Papa sigue las recomendaciones médicas con gran esmero y diligencia, y con la firme determinación de continuar sirviendo a la Iglesia", ha subrayado el parte médico.

Dos semanas después de la intervención quirúrgica, la Santa Sede ha indicado que la recuperación del Pontífice "continúa de acuerdo con las valoraciones positivas comunicadas por el equipo médico que lo atiende".

Además, ha recordado que los exámenes médicos posteriores a la operación han confirmado "que la enfermedad estaba localizada y que no era necesario ningún tratamiento oncológico adicional".

Desde su regreso al Vaticano, Robert Prevost ha retomado gradualmente sus actividades y audiencias. Si bien, la semana pasada los médicos le recomendaron no realizar la visita a Asís que estaba prevista para este martes ya que no consideraban oportuno el vuelo en helicóptero.

Ante la nueva recomendación médica que le permite mantener su viaje a América Latina en noviembre, el Papa ha afirmado que lo espera con "alegría" porque es el continente en el que ha vivido tantos momentos de su vida.

"Que este viaje sea una ocasión para abrir nuestros corazones los unos a los otros, fortalecer nuestra comunión como hermanos y hermanas, y renovar nuestro compromiso de anunciar el Evangelio con alegría", ha indicado en un mensaje publicado en la red social 'X'.