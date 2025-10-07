El Papa León XIV viajará a Turquía y Líbano en noviembre

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV viajará a Turquía y Líbano el próximo mes de noviembre, según ha informado este martes el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni.

En concreto, el Pontífice visitará Turquía del 27 al 30 de noviembre de 2025 y, posteriormente, Líbano, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Será su primer viaje apostólico fuera de Italia.

Bruni ha explicado que el Papa ha sido invitado por las autoridades civiles y eclesiásticas de ambos países. En Turquía, el Papa peregrinará a Iznik, la antigua Nicea, con motivo del 1.700 aniversario del Primer Concilio de Nicea, celebrado en el año 325, un acontecimiento clave en la historia de la Iglesia que definió los fundamentos de la fe cristiana.

En su segunda etapa, en el Líbano, el Papa quiere manifestar su cercanía al pueblo libanés y a las comunidades cristianas de Oriente Medio, en un contexto marcado por desafíos sociales, económicos y religiosos, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.