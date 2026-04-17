El Papa llama en Camerún a rechazar "toda forma de abuso y violencia, que engañan prometiendo ganancias fáciles"

17 April 2026, Vatican: Pope Leo XIV leads Holy Mass at the Japoma Stadium in Douala, Cameroon, on April 17, 2026, marking the fifth day of an 11-day apostolic journey to Africa. The event took place in front of the stadium as part of the Pope's official - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha llamado este viernes a los jóvenes de Camerún a rechazar "toda forma de abuso y violencia, que engañan prometiendo ganancias fáciles, pero endurecen el corazón".

En el tercer día de viaje apostólico al país africano, el Papa se ha trasladado por la mañana con un vuelo de poco menos de una hora desde Yaundé hacia Duala, centro económico del país, para la celebración de la Santa Misa.

Según informa Vatican News, unos 120.000 fieles han recibido con "entusiasmo" al Pontífice, saludándolo "con alegría y afecto" a su llegada en el papamóvil.

En su homilía, pronunciada en parte en francés y en parte en inglés, ha invitado a los jóvenes a ser protagonistas del propio futuro, a multiplicar "sus talentos con la fe, la tenacidad y la amistad que los animan" y a ser entre los primeros que "llevan al prójimo el pan de la vida". "Alimento de sabiduría y de liberación de todo aquello que no nos nutre, sino que confunde nuestros buenos deseos y nos roba la dignidad", ha agregado.

"No cedan a la desconfianza y al desánimo; rechacen toda forma de abuso y violencia, que engañan prometiendo ganancias fáciles, pero endurecen el corazón y lo vuelven insensible. No olviden que su pueblo es aún más rico que esta tierra, pues su tesoro son sus valores: la fe, la familia, la hospitalidad, el trabajo. Sean, pues, protagonistas del futuro, siguiendo la vocación que Dios da a cada uno, sin dejarse comprar por tentaciones que malgastan las energías y no contribuyen al progreso de la sociedad", ha trasladado.

Citando el "audaz testimonio" que dieron de Jesús los primeros cristianos, el Santo Padre ha alentado también a anunciar con constancia el Evangelio, "misión de todo cristiano". "Es la misión que confío especialmente a ustedes, jóvenes, y a toda la Iglesia que vive en Camerún. Conviértanse en buena noticia para su país, como los es, por ejemplo, el beato Floribert Bwana Chui para el pueblo congolés", ha dicho.

El Papa ha reflexionado sobre el Evangelio de Juan que narra el milagro de Jesús de la multiplicación de los panes, con el que garantiza alimento para todos, a pesar de que no hubiera suficiente.

De esta forma, el Pontífice ha destacado que esta "buena noticia", para la Iglesia en Camerún, "resuena como un anuncio providencial del amor de Dios" y de su comunión.

LA NECESIDAD DE LA MULTITUD HAMBRIENTA

León XIV ha recordado la necesidad de la multitud hambrienta del relato evangélico y la poca comida que había, y ha planteado que Jesús pregunta ahora como entonces preguntó a sus discípulos: "¿cómo resuelven ustedes este problema? ¿Qué hacen?".

"Una pregunta que se dirige a cada uno de nosotros, porque todos tenemos las mismas fragilidades: Se dirige a los padres y a las madres que cuidan a sus familias; se dirige a los pastores de la Iglesia, que velan por la ley del Señor; se dirige a quienes tienen la responsabilidad social y política de atender al pueblo y mirar por su bien. Cristo dirige esta pregunta a los poderosos y a los débiles, a los ricos y a los pobres, a los jóvenes y a los ancianos, porque todos tenemos hambre por igual", ha indicado.

En este sentido, el Obispo de Roma ha señalado que esto se resuelve "bendiciendo la poca comida que hay y repartiéndola entre todos los que tienen hambre", se soluciona con el "compartir".

León XIV ha recordado también que Jesús "ha venido a servir con amor, no a dominar" y el milagro que realizó es "es signo de este amor". No muestra solamente cómo "Dios alimenta a la humanidad con el pan de vida, sino también cómo nosotros podemos llevar este alimento a todos los hombres y mujeres que, como nosotros, tienen hambre de paz, de libertad y de justicia", ha manifestado.

Según León XIV, al alimento que nutre el cuerpo hay que unir el "alimento del alma", que sostiene "en medio de las tinieblas del sufrimiento". "Este alimento es Cristo, que siempre nutre en abundancia a su Iglesia y nos fortalece en el camino con su Cuerpo", ha asegurado.

El Obispo de Roma ha remarcado que el hambre revela no sólo la indigencia, sino sobre todo el amor de Cristo. Así, ha instado a recordarlo cada vez que se cruza "la mirada con el hermano y la hermana a quienes les falta lo necesario".