El Papa se muestra "conmovido" ante los familiares de las víctimas de Crans-Montana: "Es una prueba de fe"

04 January 2026, Vatican: Pope Leo XIV leads the Angelus prayer, the traditional Sunday prayer, from the window of his office overlooking Saint Peter's Square. Photo: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa - Vatican Media/IPA via ZUMA Press / DPA

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV se ha mostrado "conmovido" ante familiares de las víctimas del incendio en un local de Crans-Montana (Suiza), con quienes se ha reunido este jueves en el Vaticano y ha recordado la "catástrofe de extrema violencia", donde murieron 40 personas y resultaron heridas más de un centenar.

En este sentido, según ha informado 'Vatican News', León XIV se ha reunido con un grupo de unas 20 personas alrededor de las 12:00 horas en el Palacio Apostólico del Vaticano, antes del encuentro en el Palacio Chigi.

"Cuando me enteré que de por su parte alguien había pedido esta audiencia, inmediatamente dije: 'Sí, encontraremos el tiempo'. Quería al menos tener la oportunidad de compartir un momento que para ustedes, en medio de tanto dolor y sufrimiento, es verdaderamente una prueba de nuestra fe, es una prueba de lo que creemos", ha señalado el Papa.

En esta misma línea, ha dicho que no podía explicar por qué se les había pedido enfrentar "una prueba así". "El afecto y las palabras humanas de compasión que les dirijo hoy parecen muy limitados e impotentes", ha añadido.

Además, ha recordado el "dolor y sufrimiento" de los familiares, causado por el hecho de que "una de las personas que les son más queridas, más amadas, ha perdido la vida en una catástrofe de extrema violencia, o se encuentra hospitalizada durante un largo período, con el cuerpo desfigurado por las consecuencias de un terrible incendio que ha conmovido al mundo entero".

También ha destacado que todo sucedió "en el momento más inesperado, en un día en que todos se alegraban y celebraban para intercambiar deseos de alegría y felicidad".

Igualmente, León XIV ha recalcado la "cercanía" y la "ternura" de Jesús, que ha añadido que "no está lejos" de lo que están viviendo los familiares de las víctimas, sino que, al contrario, "lo comparte", al igual que la Iglesia.