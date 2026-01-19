El Papa nombra al español Rafael Vázquez consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso

Rafael Vázquez nuevo consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso. - CONFERENCIA EPISCOPAL

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha nombrado consultor del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso al español Rafael Vázquez, director del secretariado de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe y de la Subcomisión Episcopal para las relaciones interconfesionales y el diálogo interreligioso. La Santa Sede ha hecho público el nombramiento este lunes 19 de enero.

El cardenal George Jacob Koovakad es el prefecto de este Dicasterio, que tiene entre sus fines fomentar y regular las relaciones con los miembros y grupos de las religiones que no estén consideradas bajo el nombre de cristianas, a excepción del judaísmo, cuya competencia pertenece al Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, según ha informado la Conferencia Episcopal (CEE).