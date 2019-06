El Papa a los ortodoxos: "Es mucho lo que nos une. Anunciemos el Evangelio en armonía"

Publicado 28/06/2019 18:42:56 CET

ROMA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa Francisco ha recibido este viernes 28 de junio a los miembros de la Delegación del Patriarcado enviados por el Patriarca de Constantinopla, Bartolomé I y el Santo Sínodo, con motivo de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo. "Es mucho lo que nos une. Anunciemos el Evangelio en armonía", les ha dicho el Pontífice.

Según ha informado Vatican News, la fiesta se celebra el mismo día en los calendarios litúrgicos de Oriente y Occidente revelando, según ha afirmado el Papa a la Delegación, "el coraje apostólico del anuncio".

Además, Francisco ha señalado que esta visita "manifiesta los fuertes lazos que existen entre las Iglesias de Roma y Constantinopla", así como "un compromiso común de caminar hacia la plenitud de comunión".

Durante su discurso, el Obispo de Roma ha recordado el compromiso del Patriarca Ecuménico de salvaguardar la creación, algo que fue "una fuente de inspiración" para el Papa. También ha indicado que frente a la crisis ecológica actual, promover el cuidado de la casa común para los creyentes "no sólo es una urgencia que ya no debe posponerse, sino una forma concreta de servir a los demás, en el espíritu del Evangelio".

Asimismo, ha rememorado su reciente viaje a Bulgaria y Rumania y ha recordado a la Delegación del Patriarcado de Constantinopla que fue una oportunidad para él de apreciar la riqueza espiritual presente en la ortodoxia. "Quiero decirles que volví de esos países con un mayor deseo de comunión. Estoy cada vez más convencido de que el restablecimiento de la unidad plena entre católicos y ortodoxos tiene lugar a través del respeto por las identidades específicas y la coexistencia armoniosa en la diversidad legítima", les dicho Francisco.

COMPARTIR LAS RAÍCES

Seguidamente, el Papa ha asegurado que para los católicos el propósito del diálogo "es la plena comunión en una diversidad legítima, no el aplanamiento estandarizado ni la absorción". "Me parece precioso compartir en nuestras reuniones nuestras raíces, redescubrir el bien que el Señor ha sembrado y hecho crecer en el otro y darnos unos a otros recíprocamente, aprender unos de otros, ayudarnos a no tener miedo del diálogo y de la colaboración concreta", ha subrayado.

De este modo, el Papa ha afirmado que las divisiones que aún no se han solventado por completo sólo pueden eliminarse "con la gracia de Dios" mientras se camina "juntos, acompañando los pasos de otros con la oración, anunciando el Evangelio en armonía, trabajando para servir a los necesitados, dialogando en la verdad", sin dejarse "condicionar por el prejuicio del pasado".

"Nos encontraremos y sabremos apreciar más nuestras identidades. Creceremos en conocimiento y afecto mutuo. Experimentaremos que, más allá de las diferencias, es realmente mucho más lo que nos une y nos impulsa a avanzar juntos", ha concluido.

Por otro lado, Francisco ha mantenido un encuentro con las delegaciones de la Red Mundial de Oración del Papa. El Papa ha agradecido los testimonios que han compartido algunos de los asistentes, así como el servicio que cada uno de los implicados en la Red da a la Iglesia. "Es un servicio que es tanto más necesario y que subraya la primacía de Dios en la vida de las personas, fomentando la comunión en la Iglesia", ha señalado.

"La oración siempre despierta sentimientos de fraternidad, rompe barreras, cruza fronteras, crea puentes invisibles pero reales y eficaces, abre horizontes de esperanza", ha indicado Francisco, para después defender que "es necesario que la misión de la Iglesia se adapte a los tiempos y utilice las herramientas modernas que la tecnología pone a su disposición" ya que "se trata de entrar en las arenas modernas para proclamar la misericordia y bondad de Dios".