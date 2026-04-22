El Papa pide que "crezcan los espacios de libertad" en Guinea Ecuatorial y denuncia las condiciones de los presos

El Papa en Guinea Ecuatorial. - Europa Press/Contacto/VATICAN MEDIA

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha reclamado que "crezcan los espacios de libertad" en Guinea Ecuatorial y ha advertido de las "condiciones preocupantes de higiene y de sanidad" de los presos en el país, en su homilía de la misa que ha celebrado este miércoles en la Basílica de la Inmaculada Concepción de Mongomo.

"Que el Señor los ayude a convertirse cada vez más en una sociedad en la que cada uno, según sus respectivas responsabilidades, trabaje al servicio del bien común y no de intereses particulares, superando las desigualdades entre privilegiados y desfavorecidos. Que crezcan los espacios de libertad y que se salvaguarde siempre la dignidad de la persona humana; pienso en los más pobres, en las familias en dificultad; pienso en los reclusos, a menudo obligados a vivir en condiciones preocupantes de higiene y de sanidad", ha subrayado el Pontífice.

A su juicio, Guinea Ecuatorial tiene "hambre de futuro, pero de un futuro habitado por la esperanza, que pueda generar una nueva justicia, que pueda dar frutos de paz y fraternidad". Por ello, ha animado a todos los bautizados a participar "en el desarrollo integral de esta tierra, en su renovación, en su transformación", trabajando para que las "riquezas naturales" del país sean "una bendición para todos".

"Hermanos y hermanas, se necesitan cristianos que tomen en sus manos el destino de Guinea Ecuatorial. Por eso quiero animarlos: ¡no tengan miedo de anunciar y dar testimonio del Evangelio! Sean ustedes los constructores de un futuro de esperanza, de paz y de reconciliación, continuando la obra que los misioneros comenzaron hace 170 años", ha invitado.

Así se ha pronunciado en su segunda jornada en Guinea Ecuatorial, cuarto país que visita en su viaje a África. Antes de la celebración eucarística, el Papa ha bendecido la primera piedra de la que será la catedral de Ciudad de la Paz.