El Papa pide rezar el rosario durante octubre por las víctimas de violencia en Tierra Santa y por el fin de las guerras

El Papa León XIV durante su viaje apostólico a Francia. - -/IPA via ZUMA Press/dpa

MADRID 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha pedido rezar el rosario durante el mes de octubre por la intención de que "cesen las guerras y se construya la paz", y ha pedido en particular rezar "por Tierra Santa y por las víctimas inocentes de la violencia".

Así se ha expresado este domingo durante el tradicional rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde el Pontífice ha recordado que la semana pasada, en Lourdes, lanzó esta invitación, y ha destacado que "de los primeros en comenzar fueron los niños".

En este marco, ha agradecido "de todo corazón a todos los niños y niñas que, en tantas partes del mundo, se unen a esta oración" en el contexto de la iniciativa 'Un millón de niños rezan el rosario', promovida del 1 al 7 de octubre por la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, y ha invitado a los presentes a "seguir su ejemplo, invocando la intercesión de la Virgen María para que los pueblos sean liberados del flagelo de la guerra".

León XIV ha explicado asimismo que, con motivo del décimo aniversario de la Exhortación apostólica Amoris laetitia, tendrá lugar en los próximos días un encuentro en el Vaticano al que ha convocado a "los jerarcas de las Iglesias Orientales Católicas y a los presidentes de las Conferencias episcopales de todo el mundo". Ha descrito el evento como "un momento de discernimiento sinodal, para identificar los pasos que hay que dar al anunciar el Evangelio hoy en día a las familias y a las generaciones jóvenes".

El Papa ha expresado también su alegría por "las numerosas iniciativas con las que se celebra el octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís", recordando en particular las celebradas en Asís "con la presencia de las más altas autoridades del Estado italiano" y ha saludado a los radioaficionados de Asís y Foligno "que difunden el mensaje de paz de san Francisco".