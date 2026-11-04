El Papa: "Una política que atiende a las heridas de los pueblos ofrece motivos para la esperanza"

El Papa León XIV - Evandro Inetti/ZUMA Press Wire/d / DPA

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha señalado que "los llamamientos a la acción para eliminar la discriminación contra los grupos sociales vulnerables y los migrantes son más oportunos que nunca". "Una política que atiende las heridas de los pueblos y de quienes sufren injusticias ofrece motivos de esperanza para el futuro de la humanidad", ha asegurado Robert Prevost.

Ante la audiencia general, el Papa León XIV ha explicado la visión cristiana del desarrollo económico, el trabajo y la política, tal como se expone en Gaudium et Spes, según ha informado Vatican News.

Centrándose en el papel de la autoridad política, que siempre debe aspirar al bien común, ha subrayado que "la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas entre sí en sus respectivos ámbitos", pero que ambas, si bien en diferentes funciones, "están al servicio de la vocación personal y social de la humanidad".

El Pontífice, tras recorrer el hemiciclo de Bernini en el papamóvil para saludar a los fieles y peregrinos, ha abordado el tema del desarrollo económico, que, según la visión cristiana, "debe estar siempre al servicio de la humanidad y bajo su control".

En la octava catequesis sobre la Constitución Pastoral, dedicada a la fe y la vida social, política y económica, que forma parte de la serie sobre los documentos del Concilio Vaticano II, el Papa ha recordado, en primer lugar, que los Padres conciliares llamaron la atención sobre los desequilibrios vinculados a un desarrollo económico "injusto e irrespetuoso" con la creación, porque "amenazan la paz mundial".

En cuanto al trabajo, que permite al hombre desarrollarse "como persona", proveer "para las necesidades de la familia", expresar "el propio talento", participar "en la vida social" y construir "un mundo mejor colaborando en la obra creadora de Dios", el Pontífice recomienda que "siempre tenga buenos fines y que a nadie le falte nada".

Para el Papa, el trabajo "jamás debe distorsionarse en detrimento de las personas, el bien común o la creación". "El verdadero desafío reside en brindar a todos la oportunidad de desarrollar sus capacidades: el desempleo, la explotación y las condiciones laborales que ponen en peligro la salud y la vida misma son inaceptables", ha precisado.

Además, para León XIV, "los trabajadores tienen el derecho y el deber de participar en las decisiones" relativas a sus actividades, "incluso en asociación" y "abordando los conflictos mediante el diálogo y la acción no violenta".

De ahí la renovación de la invitación de Gaudium et Spes a los responsables de "las inversiones y la organización de la vida económica mundial para garantizar que se proporcionen los bienes necesarios para una vida digna tanto para las personas como para toda la comunidad, para prever situaciones futuras y para asegurar un equilibrio adecuado entre las necesidades actuales de los consumidores y las necesidades de las generaciones futuras".

"La comunidad política existe para el bien común, que consiste en la suma de aquellas condiciones de vida social que permiten y facilitan el pleno desarrollo de la perfección humana para los individuos, las familias y las asociaciones. Y el ejercicio de la autoridad política, estructurada y operando según las circunstancias locales e históricas, debe siempre tener como objetivo el bien común, pero siempre con el bien de toda la familia humana en mente", ha manifestado.

El Pontífice también ha defendido que "una política que se preocupa por las heridas de los pueblos y de quienes sufren injusticias ofrece motivos para la esperanza en el futuro de la humanidad". Por ello, ha animado a los jóvenes a seguir el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que han dado un buen testimonio en estos ámbitos.

Finalmente, el Papa León XIV ha pedido este miércoles a las comunidades cristianas que "relancen la enseñanza de la doctrina social de la Iglesia".