El Papa presencia el despegue de su vuelo a Barcelona desde la cabina del Airbus A320 de Iberia

El Papa León XIV se despide de Madrid y vuela hacia Barcelona, desde el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid-Barajas, a 9 de junio de 2026, en Madrid (España). - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha viajado este martes de Madrid a Barcelona a bordo de un Airbus A320 de Iberia bautizado como 'Peñón de Ifach', en un vuelo en el que el comandante Pablo Martínez Núñez ha invitado al Pontífice a pasar a la cabina, desde donde ha presenciado el despegue con destino a Barcelona, la segunda etapa de su viaje apostólico a España.

Desde la cabina, León XIV ha podido ver el caza del Ejército del Aire que ha escoltado al avión de la delegación vaticana durante una parte del trayecto, según ha informado Iberia a medios de comunicación. Después, el Pontífice ha regresado a su asiento, donde ha desayunado. La delegación vaticana ha recibido un menú compuesto por tortilla francesa con calabacín y patata rosti, tiramisú y fruta fresca.

Además, durante el vuelo una imagen de la Virgen de Montserrat ha estado presente frente al asiento del Papa, en alusión a la próxima etapa de su visita apostólica a España.

El trayecto ha deparado asimismo un reencuentro entre Cristina Villegas, parte de la tripulación de cabina de Iberia, que ya conocía al Papa por su estrecha relación con la Orden de San Agustín y que incluso le visitó cuando León XIV ejercía como obispo en Chiclayo (Perú).

El Papa León XIV ha aterrizado en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat a las 12.45 horas y a las 13.01 le han recibido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente del Parlament, Josep Rull, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Desde el aeropuerto se ha dirigido a la Catedral de Barcelona, donde las campanas han empezado a repicar sobre las 13.24 para darle la bienvenida.